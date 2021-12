Les possibles adversaires en Europe, 10M€ pour Sergio Gomez ? Et Dieng revalorisé mais pas prolongé… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : les possibles adverssaire de l’OM en Conférence League, Sergio Gomez c’est cher et Dieng revalorisé mais pas encore prolongé.

De Tottenham à Bodo Glimt pour l’OM

Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés 1-0 face au Lokomotiv Moscou grâce à un but de Milik au stade Vélodrome ce jeudi soir. L’OM termine ainsi la phase de groupe de la Ligue Europa en troisième position de son groupe derrière la Lazio et Galatasaray. Le club de Marseille est donc reversé en Ligue Europa Conférence. Il passera par les barrages face à un des deuxièmes de la C4. L’adversaire de l’Olympique de Marseille sera connu lors du tirage au sort qui aura lieu le lundi 13 décembre (13h), Les rencontres auront lieu, en format aller-retour, les 17 et 24 février 2022.

Les adversaires potentiels de l’OM en barrage

-Maccabi Tel Aviv (ISR, groupe A)

-Partizan Belgrade (SER, groupe B)

-Bodo Glimt (NOR, groupe C)

-Randers (DAN, groupe D)

-Slavia Prague (RTC, groupe E)

-PAOK Salonique (GRE, groupe F)

-Tottenham (ANG) ou Vitesse Arnhem (PB) (groupe G)

– Qarabag (AZE, groupe H)

Le défenseur de l’Olympique de Marseille William Saliba s’est exprimé au terme de cette rencontre au micro de Canal + pour évoquer la qualification de l’OM dans cette nouvelle compétition européenne.

« Il y a avait de la déception par rapport au dernier match où on s’est donné les moyens de regagner à domicile et pour se qualifier pour cette conférence League. C’est maintenant une nouvelle compétition et on va essayer d’aller le plus loin possible. Et de toute façon on n’a pas le choix à Marseille il faut gagner tous les matchs » William Saliba – Source : Canal +

Balerdi : « J’avais besoin de jouer. Ça faisait longtemps que je ne commençais plus les matches après cette blessure. Heureux de jouer, gagner et nous qualifier en Conférence League. » #OMLOK pic.twitter.com/e3j8cUkXFu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 9, 2021

10M€ pour Sergio Gomez ?

C’est une rumeur mercato qui reste surprenante. En effet, selon le média belge la dernière heure, Pablo Longoria aurait bien dans sa short list le nom de Sergio Gomez. Si le latéral gauche espagnol fait un très bon de début de saison en Jupiler League, son profil ne semble pas correspondre aux caractéristiques utilisées par Sampaoli. En effet, le coach argentin joue sans latéral gauche (Amavi est remplaçant) et utilise Peres dans un rôle hybride de défenseur central / latéral.

Le journaliste Florian Holsbeek nous a expliqué jeudi que le latéral gauche espagnol formé à la Masia est vraiment un joueur de couloir qui peut éventuellement évoluer plus haut mais pas dans l’axe. Alors que DH Sport a précisé que le club belge ne veut pas laisser filer son défenseur, le montant d’un hypothétique transfert serait selon Florian Holsbeek de minimum 5 à 6M€, le média belge parle plutôt de 10M€ !

🤝 Selon la DH, Anderlecht voudrait conserver Sergio Gomez jusqu’en juin 2023 Le joueur se sent bien au Sporting et seule une très grosse offre (plusieurs dizaines de millions d’euros) pourrait faire craquer les dirigeants bruxellois pic.twitter.com/5MUJjIM2vp — Ma Pro League (@MaProLeague) December 10, 2021

Il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour libérer Sergio Gomez

« Ce que l’on pense de lui ici, c’est que c’est une excellente patte gauche. Il sait centrer, il sait varier ses centres. Il lève la tête, c’est un footballeur très intelligent. Maintenant, le Sporting d’Anderlecht a quand même mis 2,5M€ pour le récupérer en provenance de Dortmund. Officiellement il n’est pas à vendre mais comme tous les joueurs du championnat belge il est « achetable ». En terme de montant de transfert, à mon avis il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour le libérer. C’est plus ou moins le prix des latéraux qui quittent la Belgique, le transfert d’Hugo Siquet qui a quitté le Standard pour Fribourg est estimé à 5M€ qui peut aller jusqu’à 7 avec les options. Il s’est très vite adapté dans un système de jeu qu’il ne connaissait pas, Anderlecht joue en 4-2-2-2 avec deux milieu défensif et deux joueurs sur les côtés en pieds inversés et donc qui rentre ce qui laisse la possibilité d’aller centrer. Il joue très haut, et il a été embêté sur certaines rencontres si son adversaire direct a de la vitesse et peut le prendre dans son dos. Mais sur 8 rencontres sur 10 c’est un excellent joueur, il pourrait peser un peu plus sur le jeu. C’est le meilleur passeur de son équipe avec 7 passes décisives et 5 buts. C’est un joueur appliqué qui sait respecter les consignes, il peut jouer seul sur son côté dans une défense à 5 ou à 4. Par contre il ne va jamais dans l’axe, il reste toujours collé à la ligne, c’est là qu’il est le plus fort. » Florian Holsbeek – source : Footballclubdemarseille (09/12/2021)

Revalorisation avant augmentation de la durée en juin ?

Selon RMC Sport, ce n’est pas une « prolongation de son contrat qui court jusqu’en 2024, mais d’une revalorisation salariale. Le jeune joueur avait un contrat qui ne correspondait pas à son nouveau statut avec des revenus de 4.000 euros bruts sur cette saison puis 5.000, puis 6.000 sur les deux saisons à venir, sans compter tout de même des bonus selon le nombre de matchs joués. » Pour autant, une nouvelle rencontre serait prévue en fin de saison afin de discuter d’une prolongation de son contrat et d’une nouvelle augmentation selon sa saison 2021-2022…

Voici le message officiel de l’OM suite à cette revalorisation de contrat de l’attaquant de 21 ans.

Ce nouveau contrat est une marque de confiance de la part de l’Olympique de Marseille dans la progression de Bamba Dieng

«La belle histoire continue pour Bamba Dieng. Arrivé à 20 ans en octobre 2020 en provenance de l’Institut Diambars au Sénégal avec qui il avait marqué 12 buts en 14 matchs, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng s’est rapidement adapté au rythme du championnat de France. Buteur la saison passée en Coupe de France à Auxerre quatre mois seulement après ses premiers pas au centre Robert Louis-Dreyfus, le jeune Sénégalais s’est notamment illustré, au cours de ses 12 apparitions en Ligue 1 Uber Eats cette saison, en marquant 3 buts dont un doublé à Monaco et en délivrant 1 passe décisive. Ce nouveau contrat est une marque de confiance de la part de l’Olympique de Marseille dans la progression de Bamba Dieng». OM – source : OM.fr (10/12/2021)

👏 Félicitations à Bamba Dieng pour la signature de son nouveau contrat à l’OM 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/mnBI5phEHM pic.twitter.com/NSbt1XzLtf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 10, 2021

Dieng va devoir progresser, particulièrement dans son adresse devant le but, comme l’a confié Jorge Sampaoli ce vendredi en conférence de presse. En effet le coach a tenu à le prévenir de l’exigence du haut niveau alors que ce dernier vient de signer une revalorisation de contrat…

Bamba Dieng a un potentiel incroyable… mais il doit continuer à progresser — Sampaoli

« Bamba Dieng a un potentiel incroyable. Ce type de potentiel, je l’ai vu chez d’autres joueurs, certains sont devenus très bons, d’autres sont tombés dans l’oubli. Avec le football d’aujourd’hui et cette société de rendement, il faut être performant et bien dans sa tête. Il est important qu’il comprenne sa situation, qu’on va tout le temps lui demander des performances. Il doit continuer à faire des pas en avant, à ne pas rester statique dans sa progression ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)