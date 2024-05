Les raisons du départ de Tessier, LES MINOTS SE QUALIFIENT POUR LA FINALE DE GAMBARDELLA !! Longoria transmet une offre importante à Fonseca ? Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi: les raisons du départ de Tessier. LES MINOTS SE QUALIFIENT POUR LA FINALE DE GAMBARDELLA !! Longoria transmet une offre importante à Fonseca ?

OM : les raisons du départ de Tessier

Comme annoncé par La Provence ce vendredi, Stéphane Tessier, le directeur général de l’Olympique de Marseille, va quitter son poste à la fin de la saison. Voici les raisons de son départ.

Stéphane Tessier, directeur général de l’OM, qui avait pris une place importante au sein du club olympien ces derniers mois, a vu sa relation avec Pablo Longoria se dégrader au fil des semaines. L’ancien dirigeant stéphanois n’était d’ailleurs déjà plus présent à la commanderie ces derniers jours. Son départ est acté d’après les informations de La Provence.

Une décision qui reflète notamment la volonté de Frank McCourt de soutenir Pablo Longoria dans son rôle. Revigoré après plusieurs mois douloureux, l’Espagnol est dormais prêt à repartir pour un nouveau cycle avec Mehdi Benatia à ses côtés.

Fragilisé tout au long de la saison, le président marseillais, qui était de plus en plus isolé et même annoncé partant en fin de saison, reprend finalement le pouvoir.

A LIRE AUSSI:Galtier confirme avoir refusé l’OM !

Benatia au coeur du départ de Tessier ?

🔹L’une des raisons du départ de Stéphane Tessier est qu’il ne voulait pas de Medhi Benatia, et les divergences avec Pablo Longoria se sont du coup amplifiées au fil du printemps. Deux clans se sont dessinés au club et le fossé s’est peu à peu creusé, jusqu’à rendre la… pic.twitter.com/sIlxFLEgOd — Infos OM (@InfosOM_) May 4, 2024

L’Équipe révèle dans son édition du jour que Stéphane Tessier ne voulait pas de Mehdi Benatia. Les divergences avec Pablo Longoria se sont amplifiées. Deux clans se sont alors formés au sein du club phocéen et le fossé s’est peu à peu creusé, jusqu’à rendre la cohabitation difficile. La réunion en visioconférence avec les Etats-Unis, a scellé la fin de l’histoire et le départ de Tessier a été acté par le propriétaire américain.

A LIRE AUSSI:Mauvaise nouvelle pour l’OM dans la course à l’Europe !

OM: LES MINOTS SE QUALIFIENT POUR LA FINALE DE GAMBARDELLA !!

Les Minots se sont qualifiés pour la finale de la Gambardella ce samedi après leur victoire face à Reims (0-2). Les Marseillais ont ouvert le score dès la 20e minute sur une magnifique frappe de Le Pironnec. Sternal a ensuite fait le break à la 41e sur un sublime rush solitaire. 7 ans après, les U18 de l’OM retrouveront la finale face à l’AS Nancy.

BUT DE STERNAL QUI FAIT LE BREAK !!!! LES MINOTS MÈNENT 2-0 AVANT LA PAUSE !!!! #OM #TeamOM pic.twitter.com/kG55oJsp5u — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

ILS L’ONT FAIT !!!! LES MINOTS SE QUALIFIENT POUR LA FINALE DE LA GAMBARDELLA APRÈS LEUR VICTOIRE 0-2 À REIMS !!! QUEL PARCOURS !!!!! QUELLE ÉQUIPE !!!!!! 🤩😍⚪️🔵 » #OM #TeamOM #SDROM pic.twitter.com/XAyK20t2el — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Mercato OM: Longoria transmet une offre importante à Fonseca ?

Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset en fin de saison, Paulo Fonseca semble très courtisé en Europe. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, la direction marseillaise aurait transmis une offre importante au technicien portugais.

Un temps annoncé à l‘OM, Paulo Fonseca serait bel et bien la priorité des dirigeants marseillais pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc la saison prochaine. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a affirmé ce samedi sur son compte X que le board olympien aurait d’ores et déjà transmis une offre à l’entraîneur lillois.

A LIRE AUSSI:OM: le clan McCourt soutient Longoria !

Une offre transmise à Fonseca, le Milan AC également intéressé ?

🚨 L’OM a formulé une grosse offre à Paulo Fonseca 🇵🇹 !! 👉 Le technicien portugais réfléchit toutefois encore à son avenir et se laisse un temps de réflexion. L’AC Milan serait également une option pour lui !! @DiMarzio #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ocHATZeUCm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Désormais libre de rejoindre le club de son choix (fin de contrat en juin 2024), le coach portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan. Fonseca se laisserait encore un temps de réflexion.

A LIRE AUSSI:OM: « mamie Colette » portera la flamme olympique !

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:OM: Cissé croit en la qualification

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

La piste Conceiçāo définitivement enterrée ?

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Également présent dans la short-list des techniciens ciblés par le bord marseillais, Sergio Conceiçāo a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec le FC Porto ce jeudi. Franck Haise, Thiago Motta, Vincenzo Italiano et Habib Beye complètent cette liste.

🔹Les autres noms scrutés pour le poste d’entraîneur de l’OM la saison prochaine : • Sergio Conceiçao 🇵🇹

• Franck Haise 🇫🇷

• Thiago Motta 🇮🇹

• Vincenzo Italiano 🇮🇹

• Habib Beye 🇸🇳@lequipe | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/esJtwNmTbL — MercatOM (@Mercat_OM) April 25, 2024

A LIRE AUSSI:OM: « Les joueurs mouillent le maillot mais j’ai peur que cela ne soit pas suffisant »