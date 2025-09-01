Les tableaux mercato OM finaux ! (avec encore des attentes d’officialisations)

C’est terminé, le mercato estival 2025 est fermé en France ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts officiels de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.

En attendant l’officialisation de Pavard et le départ de Cornélius au Rangers, Rabiot a bien rejoint l’AC Milan !

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Angel Gomes LOSC Libre CJ Egan-Riley Burnley Libre Facundo Medina Lens Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus Igor Paixão Feyenoord 30 + 5M€ PE Aubameyang AS Libre Tim Weah Juventus Prêt 1M€ + OA 14M€ Hamed Traoré Bournemouth Prêt avec OA de 7.5M€ + 50% Arthur Vermeeren RB Leipzig Prêt avec OA 20M€ Emerson Palmieri West Ham 1M€ Nayef Aguerd West Ham 21M€ Matt O’Riley Brighton Prêt payant sans OA

DÉPARTS