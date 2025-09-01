Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Les tableaux mercato OM finaux ! (avec encore des attentes d’officialisations)
OM Actualités

Les tableaux mercato OM finaux ! (avec encore des attentes d’officialisations)

C’est terminé, le mercato estival 2025 est fermé en France ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts officiels de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025. 

 

En attendant l’officialisation de Pavard et le départ de Cornélius au Rangers, Rabiot a bien rejoint l’AC Milan !

 

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Angel Gomes LOSC Libre
CJ Egan-Riley Burnley Libre
Facundo Medina Lens Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus
Igor Paixão Feyenoord 30 + 5M€
PE Aubameyang AS Libre
Tim Weah Juventus Prêt 1M€ + OA 14M€
Hamed Traoré Bournemouth Prêt avec OA de 7.5M€ + 50%
Arthur Vermeeren RB Leipzig Prêt avec OA 20M€
Emerson Palmieri West Ham 1M€
Nayef Aguerd West Ham 21M€
Matt O’Riley Brighton Prêt payant sans OA
 

 

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Luis Henrique Inter 25M€
Chancel Mbemba LOSC Libre
Samuel Gigot Lazio 3.6M€
Amar Dedic Salsbourg (puis Benfica) Fin de prêt
Luiz Felipe Ramos Rayo Libre
Alexis Koum Valenciennes Prêt
Amar Dedic Benfica Fin de prêt Salzbourg
Pau Lopez Betis 4.5M€ OA Toluca
Quentin Merlin Rennes 13M€ + 2
Valentin Rongier Rennes 5.5M€ + 2
Ismaël Koné Sassuolo Prêt 2.5M€ + 10M€ OA
Jonathan Rowe Bologne 17M€
Faris Moumbagna Cremonese Prêt / 7M€
Ismaël Bennacer Milan Fin de prêt
Azzedine Ounahi Girona 6M€
Bamo Meité Lorient Prêt
Adrien Rabiot AC Milan 10M€

 

