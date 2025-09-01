Les tableaux mercato OM finaux ! (avec encore des attentes d’officialisations)

C’est terminé, le mercato estival 2025 est fermé en France ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts officiels de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.
En attendant l’officialisation de Pavard et le départ de Cornélius au Rangers, Rabiot a bien rejoint l’AC Milan !
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Angel Gomes
|LOSC
|Libre
|CJ Egan-Riley
|Burnley
|Libre
|Facundo Medina
|Lens
|Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus
|Igor Paixão
|Feyenoord
|30 + 5M€
|PE Aubameyang
|AS
|Libre
|Tim Weah
|Juventus
|Prêt 1M€ + OA 14M€
|Hamed Traoré
|Bournemouth
|Prêt avec OA de 7.5M€ + 50%
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Prêt avec OA 20M€
|Emerson Palmieri
|West Ham
|1M€
|Nayef Aguerd
|West Ham
|21M€
|Matt O’Riley
|Brighton
|Prêt payant sans OA
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Luis Henrique
|Inter
|25M€
|Chancel Mbemba
|LOSC
|Libre
|Samuel Gigot
|Lazio
|3.6M€
|Amar Dedic
|Salsbourg (puis Benfica)
|Fin de prêt
|Luiz Felipe Ramos
|Rayo
|Libre
|Alexis Koum
|Valenciennes
|Prêt
|Amar Dedic
|Benfica
|Fin de prêt Salzbourg
|Pau Lopez
|Betis
|4.5M€ OA Toluca
|Quentin Merlin
|Rennes
|13M€ + 2
|Valentin Rongier
|Rennes
|5.5M€ + 2
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|Prêt 2.5M€ + 10M€ OA
|Jonathan Rowe
|Bologne
|17M€
|Faris Moumbagna
|Cremonese
|Prêt / 7M€
|Ismaël Bennacer
|Milan
|Fin de prêt
|Azzedine Ounahi
|Girona
|6M€
|Bamo Meité
|Lorient
|Prêt
|Adrien Rabiot
|AC Milan
|10M€
