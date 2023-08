L’OM a reçu une offre pour Jordan Veretout ? Grosse concurrence sur ce dossier à un poste prioritaire de Longoria ! Le onze de Marcelino vs le Pana…Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : L’OM a reçu une offre pour Jordan Veretout ? Grosse concurrence sur ce dossier à un poste prioritaire de Longoria! Le onze de Marcelino vs le Pana…

C’est l’embouteillage au milieu de terrain pour Marcelino ! Si Guendouzi est cité parmi les probables départs, cela pourrait être le cas de Jordan Veretout qui aurait été approché par un club italien !

L’Olympique de Marseille tenterait de vendre certains de ses joueurs après s’être activé sur les achats ! Au milieu de terrain plus particulièrement, les places sont très chères et l’effectif est bien fourni avec plusieurs joueurs pouvant évoluer à ce poste.

D’après les informations de Ziad Fakhri, Jordan Veretout aurait fait l’objet d’une offre d’un gros club italien dont le nom n’a pas filtré. L’ancien dirigeant explique dans un tweet que pour le moment, aucune décision n’a été prise pour l’avenir du milieu de terrain.

Dans l’Apéro Mercato il y a quelques semaines, notre invité Sourigna Manomay se satisfait du retour de Pape Gueye « Gueye fait partie de ces joueurs qui ne sont pas très clivants. On est tous conscients de ses qualités, on l’a vu avec Séville où il a fait une belle saison. On est contents qu’il revienne, moi je suis content de l’avoir dans l’effectif, je pense effectivement qu’il faut le prolonger. » Aussi, pour @Sourigna le joueur qui devrait faire les frais de ce surnombre au milieu de terrain serait Jordan Veretout:

« Après je pense que le duo Rongetout c’est fini. Je pense que ce sera plutôt Kondogbia-Veretout ou Kondogbia-Rongier. Je pense que s’il y a un joueur qui devrait partir c’est Veretout, mais on en revient au problème qu’il a un salaire trop élevé. A part un gros club anglais qui irait investir sur lui et lui donner 800 000 euros par mois, je ne vois pas où il pourrait partir. »

Ce défenseur s’éloigne un peu plus de l’Olympique de Marseille. Joakim Maehle est proche de signer en Bundesliga. Fabrizio Romano révèle que Bournemouth se serait retirer de la course et que l’international danois devrait signer à Wolfsburg.

Selon Fabrizio Romano, le club allemand est en pôle position pour recruter le Danois. Le joueur de l’Atalanta était le coup de coeur de la direction de l’Olympique de Marseille d’après le journal l’Équipe. Mais les négociations étaient compliquées entre les deux clubs et la concurrence fait rage dans ce dossier.

Le journaliste sportif italien affirme Bournemouth devrait quitter la course pour le latéral droit de 26 ans. Le club anglais montrait de l’interêt pour le joueur mais aucune intention de le surpayer. Le VfL Wolfsburg semble désormais favori pour signer Maehle contre une somme de 12 millions d’euros.

Bournemouth are set to leave the race for Joakim Maehle. There was interest but no intention to overpay — club has different priority target in that position 🔴🍒 #AFCB

🟢🇩🇰 Wolfsburg look now favourites to sign Maehle on €12m package deal after Bournemouth pulling out of race. pic.twitter.com/GZdcA1t7hW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023