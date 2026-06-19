“L’OM est devenu un club quelconque”, lâche cet ancien champion de France !

Champion de France avec Montpellier en 2012, Younès Belhanda est aussi chroniqueur sur les antennes de RMC. Jeudi 18 juin, l’ancien international marocain s’est exprimé sur la situation de l’OM suite au verdict de l’UEFA. Et il n’a pas mâché ses mots.

Il se passe toujours quelque chose à l’Olympique de Marseille. Malgré le début de la Coupe du Monde depuis une semaine, le club marseillais fait encore toujours parler de lui. Alors que le club olympien doit rapidement vendre et que le dossier Mason Greenwood anime les débats, l’OM est fixé sur son avenir européen.

L’UEFA sanctionne l’OM mais lui évite le pire

Après avoir manqué à son engagement concernant son déficit auprès de l’UEFA, l’instance européenne a épluché les comptes marseillais pendant deux semaines avant de trancher. Sujet à de lourdes sanctions allant jusqu’à l’exclusion de la prochaine Ligue Europa, le club phocéen a évité le pire.

L’UEFA a infligé une amende 10 millions d’euros, une exclusion des coupes d’Europe avec sursis et une restriction d’inscription de joueurs sur la liste de la Ligue Europa. Une sanction acceptée au sein de la Commanderie qui envisageait le pire depuis quelques jours selon La Provence.

“C’est devenu une équipe moyenne”

L’OM doit rapidement rééquilibrer ses comptes pour éviter que le sursis se transforme en sanction et cela devrait pousser le club a effectué une large revue d’effectif cet été. Le club devrait bien rentrer dans la cure d’austérité annoncée par Stéphane Richard.

Un constat partagé par l’ancien joueur Younès Belhanda sur RMC : “Dans l’état sportif actuel, l’OM est devenu une équipe quelconque. Ce n’est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters. Moi je comprends les supporters, avec tout ce qu’ils ont vécu dans le passé. C’est la meilleure ferveur en France, l’une des meilleures dans le monde. Mais aujourd’hui, sportivement, c’est devenu une équipe moyenne.”

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“Je pense qu’ils ont compris qu’il faut arrêter de rêver.”

Des mots forts qui ont été partagés sur RMC par l’ancien marseillais Souleymane Diawara qui espère de la stabilité : “Je pense qu’ils ont compris qu’il faut arrêter de rêver. L’OM ne peut pas rivaliser avec le PSG. J’espère que le nouveau coach aura du temps.”

Un constat difficile mais qui s’explique par les faibles moyens à disposition de la direction et des finances dans le rouge qui mettent l’OM dans l’embarras pour recruter alors que de nombreux cadres pour partir. La cure d’austérité et la nouvelle page sous Stéphane Richard peut débuter.

Clarence Maillefaud