L’OM officialise la mauvaise nouvelle pour Meïté ! Un cadre sorti sur blessure avec le Sénégal, qui est Agustín Giay ? Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: le club officialise la mauvaise nouvelle pour Meïté ! Un cadre sorti sur blessure avec le Sénégal. Qui est Agustín Giay ?

OM: le club officialise la mauvaise nouvelle pour Meïté !

Victime d’une double entorse de la cheville gauche à l’entraînement ce vendredi lors d’un choc avec Luis Henrique, Bamo Meïté devrait être absent jusqu’à la fin de la saison d’après les informations de La Provence. Voici le communiqué de l’Olympique de Marseille: « Suite à un choc survenu lors de la séance d’entraînement d’hier, Bamo Meïté présente une double entorse de la cheville gauche ainsi qu’une entorse bénigne du genou gauche qui nécessiteront un repos de plusieurs semaines avant de débuter une phase de réathlétisation. »

L’ #OM confirme pour Bamo #Meité : « Suite à un choc survenu lors de la séance d’entraînement d’hier, Bamo Meïté présente une double entorse de la cheville gauche ainsi qu’une entorse bénigne du genou gauche qui nécessiteront un repos de plusieurs semaines… » — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) March 23, 2024

A LIRE AUSSI:OM: mauvaise nouvelle pour le PSG avant le Classique !

OM: un cadre sorti sur blessure avec le Sénégal

Après l’annonce de la blessure de Bamo Meïté, l’Olympique de Marseille voit un nouveau cadre de son effectif diminué lors de cette trêve internationale.

Sélectionné avec le Sénégal lors de cette trêve internationale, Ismaïla Sarr est sorti sur blessure à la 73e minute, visiblement touché aux ischios jambiers, ce vendredi face au Gabon (3-0).

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé n’a pas apporté plus d’éclaircies sur la nature de la blessure de son joueur, même s’il a tenu à rassurer . « Ça va, ça va, il n’y a pas de gros problèmes. Il va voir le médecin et j’espère que ça se passera bien. En tout cas d’ici demain (lire aujourd’hui) on aura plus d’informations. »

Aliou Cisse donne des nouvelles d’Ismaila Sarr, sorti sur blessure : « Ça va, ça va. Il n’y a pas de gros problème. Normalement il va voir le médecin. J’espère que ça se passera bien. » pic.twitter.com/Ih2ZOzMMbZ — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) March 23, 2024

A LIRE AUSSI:Ex-OM: Cissé attristé par l’état de santé de Gerets

Le staff sénégalais n’a pour l’heure pas communiqué

À noter que le staff médical du Sénégal n’a pas communiqué d’avantage sur la nature de la blessure de l’attaquant marseillais. Les Lions de la Téranga disputeront leur prochain match mardi, face au Bénin, au Stade de la Licorne d’Amiens.

A LIRE AUSSI:OM: gros coup dur pour Gasset, un défenseur absent jusqu’à la fin de la saison ?

Mercato OM: qui est Agustín Giay ?

D’après le journaliste Nicolò Schira, de nombreux clubs européens comme Séville, Villarreal , l’OGC Nice mais aussi l’Olympique de Marseille surveilleraient le latéral droit de San Lorenzo, Agustín Giay, âgé de 20 ans.

L’OM prépare d’ores et déjà son mercato estival 2024. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, « de nombreux clubs européens comme Séville , Villarreal , l’OGC Nice mais aussi l’Olympique de Marseille surveillent le latéral droit de San Lorenzo Agustín Giay (né en 2004). »

A LIRE AUSSI:Mercato : L’OM vise un international U20 argentin !

« C’est un joueur très moyen dans tous les domaines. Si l’OM met plus de 3 ou 4 millions sur lui, c’est surpayé ! »

« Sur ce que j’ai vu durant le mondial U20 l’année dernière, c’est un joueur très moyen. Que ce soit en club ou en sélection avec Mascherano, qui n’est pas un entraîneur ultra offensif, il n’est pas dans un contexte pour s’épanouir, a affirmé le journaliste Pierre Gerbeaud. Il est neutre dans tous les domaines. Ce n’est pas un latéral porté vers l’avant. Il peut parfois bien centrer. Défensivement, ce n’est pas un mur impassable. Toutefois, il n’oublie pas de prendre les joueurs au marquage. Il n’y a pas un domaine, qu’il soit athlétique, technique ou tactique, où je me dis que ce joueur est monstrueux. Cela fait un moment que l’on parle de lui comme un vrai talent. Je trouve qu’il stagne. Il a peut-être le besoin de voir ailleurs. Si l’OM met plus de 3 ou 4 millions sur un profil de ce genre, cela me semblerait surpayé », a-t-il ajouté.

À noter que la valeur du latéral argentin est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt.

A LIRE AUSSI:OM : Les gros craquages de joueurs ! [Nouveau format]