L’OM réagit après le pillage de sa boutique de la Canebière

La boutique officielle de l’Olympique de Marseille située sur la Canebière a été victime d’actes de violence et de pillage ce week-end. Le club phocéen a condamné les faits avec la plus grande fermeté. Il a également exprimé sa solidarité à Puma, qui exploite le magasin. D’importants dégâts matériels ont entraîné une fermeture temporaire de l’établissement.

Une condamnation ferme de l’Olympique de Marseille

En marge des manifestations du 17 octobre, la boutique officielle de l’OM sur la Canebière a été ciblée. Dans un communiqué publié lundi matin, le club a dénoncé les violences et le pillage, tout en apportant son soutien à son partenaire Puma.

« l’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible et exprime sa solidarité à son partenaire Puma, qui exploite cette boutique. »

La boutique de la Canebière reste fermée

Les dégâts matériels constatés ont contraint le magasin à fermer temporairement ses portes. L’OM n’a pas encore annoncé de date de réouverture. Les autres boutiques officielles du club restent, elles, ouvertes.

Le club remercie les équipes mobilisées

L’Olympique de Marseille a également salué l’implication de Puma, de ses collaborateurs, des équipes du club et des personnes mobilisées dès les premiers instants pour faire face à la situation.

« dans ces circonstances, l’Olympique de Marseille tient également à saluer et à remercier son partenaire Puma et ses collaborateurs, les équipes du club ainsi que l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées dès les premiers instants avec un engagement, un sang-froid et un professionnalisme exemplaires pour faire face à cette situation. »

La boutique du LOSC également pillée

La boutique du LOSC a également été victime d’un pillage ce week-end à Lille.

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