L’OM se renseigne sur De Vrij, la vérité sur le retour de Florian Thauvin, une très bonne nouvelle pour Tudor avant Toulouse… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : l’OM se renseigne sur De Vrij, la vérité sur le retour de Florian Thauvin, une très bonne nouvelle pour Tudor avant Toulouse…

[INFO FCM] Mercato : L’OM se renseigne sur Stefan De Vrij

Comme à son habitude, Pablo Longoria est à la recherche de bons coups pour le mercato. Cette fois-ci, le président marseillais anticipe même la période des transferts d’été et se renseigne sur la situation de Stefan De Vrij.

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Stefan De Vrij pour le mercato d’été 2023. Le défenseur néerlandais est en fin de contrat à la fin de la saison à l’Inter Milan et les discussions ne tournent pas vraiment autour d’une prolongation. Pablo Longoria apprécie fortement son profil plus athlétique que Mbemba ou Bailly (1,89m) et surtout la possibilité de le récupérer à moindre coût. A LIRE AUSSI : Mercato OM : La porte est ouverte pour une piste offensive de Longoria? Une défense De Vrij – Bailly – Mbemba pour la saison prochaine? L’ancien joueur de la Lazio est l’un des piliers de l’Inter Milan depuis 2018. Âgé de 31 ans, il a joué près de 230 matchs en Serie A et 29 matchs internationaux avec les Pays-Bas. Capable d’évoluer sur toute la surface de la défense, il entrerait parfaitement dans les plans d’Igor Tudor. A gauche, à droite ou dans l’axe d’une défense à trois ou à deux, ce droitier est à l’aise avec son pied gauche. L’idée de la direction marseillaise serait avant tout de créer un trio De Vrij – Bailly – Mbemba pour la saison prochaine. A LIRE AUSSI : Mercato OM : La porte est ouverte pour une piste offensive de Longoria? Faut-il recruter en défense centrale ?

« Est-ce que Bailly il ne faudrait pas le renvoyer directement à Manchester United ? Moi je le renverrai directement, vas te soigner à Manchester. Cette saison, les deux fois où il a enchaîné deux matchs il s’est blessé. C’est problématique, c’est pas comme si il venait de faire quatre saisons pleines, il vient d’un club où il était tout le temps blessé. Je pense que là, comme dirait Pablo Longoria, on verra s’il y a une opportunité de marché, s’il y en a une avec un joueur qui joue plus trop… Pour la Ligue 1, cette défense tient la route. Mbemba c’est la valeur sûre, Gigot peut faire l’affaire, Balerdi en Ligue 1 c’est pareil, il est peut-être limité par rapport à la Ligue des Champions mais en Ligue 1 il peut faire le taff. Et tu as Kolasinac qui pour moi est plutôt bon à ce poste à gauche, Bailly qui va peut-être jouer un jour… Mais Touré à mon avis ils vont essayer de le prêter pendant le mercato. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 23/11/2022

Mercato OM : La vérité sur le retour de Florian Thauvin

Parti au Mexique aux Tigres de Monterrey, Florian Thauvin pourrait revenir à l’Olympique de Marseille dès cet hiver ! Enfin, pas selon La Provence…

Ce lundi, la rumeur d’un retour de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille a fait exploser les réseaux sociaux. L’ailier français est parti à Monterrey, aux Tigres, mais n’a pas réussi à s’y imposer. Un retour en Europe et à l’OM serait une possibilité d’après le média mexicain Debate.

L’OM n’y a absolument jamais pensé

Un prêt aurait été envisagé par l’Olympique de Marseille d’après le média mexicain. Toutefois, La Provence n’a pas les mêmes informations. En effet, par l’intermédiaire du responsable adjoint des Sports Alexandre Jacquin, l’OM n’aurait aucunement l’intention de recruter Florian Thauvin.

« La rumeur du jour venue du Mexique concernant le prochain retour de Florian Thauvin n’est pas crédible. L’OM n’y a absolument jamais pensé. » Alexandre Jacquin – Source : La Provence (26/12/22)

C’est compliqué pour Thauvin

Auteur du livre Gignac El Bomboro, Diego Calmard raconte les débuts du numéro 26 au Mexique dans l’émission Débat Foot Marseille.

« J’ai pas eu l’occasion de discuter avec Thauvin mais c’est un peu compliqué parce qu’il a eu des blessures, son premier match il prend un carton rouge au bout de 20 minutes de jeu sur un tacle donc il avait beaucoup de pression. Il y a à la fois les blessures et à la fois le fait que les Tigres ne font pas une saison incroyable donc en réalité Thauvin est pas plus montré du doigt qu’un autre joueur mais c’est un peu compliqué. A Monterrey ils aiment bien l’appeler « Campeon del Mundo », Champion du monde, il y a pas mal de déçus mais il y a beaucoup de tolérance en fait. Ils ont quand même décelé le potentiel et il a surtout marqué un but incroyable lors du Clasico, il a marqué sur l’aile… Centre raté ou tir bon on va dire que c’est une frappe mais en tout cas il a marqué lors de ce match là et ça lui a donné beaucoup de respiration. Le club reste sur deux éliminations en demi et en quart de playoff sur les deux derniers tournois, ils ont changé de coach, il y a eu pas mal de changements. » Diego Calmard – Débat Foot Marseille – 08/11/2022

OM – TFC : Une très bonne nouvelle pour Tudor avant Toulouse

Convoqués avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2022, les internationaux marseillais Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi pouvaient disposer de dix jours de repos après la finale perdue contre l’Argentine. Il était donc possible que les joueurs ne soient pas disponible pour la réception de Toulouse en Ligue 1 jeudi.

Lundi, les deux Olympiens ont fait leur retour au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus, a quelques jours du match OM-TFC. Si Igor Tudor le souhaite, ils seront donc disponibles pour entrer en jeu au Vélodrome.

Alors que les deux joueurs n’ont pas beaucoup joué pendant ce Mondial et qu’ils ont pris les quelques joueurs de repos qui leur étaient donné, Igor Tudor ne devrait pas les titulariser contre Toulouse en raison d’un manque de forme et de rythme. Cependant, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout pourraient être dans le groupe et entrer en jeu en cours de match à la place de Pape Gueye ou Valentin Rongier.

Le temps de jeu des Olympiens à la Coupe du Monde au Qatar !

Même scénario pour le deuxième match face au Danemark. A l’issue de deux journées, les Bleus ont remporté leur deux premiers matchs et sont qualifiés pour les phases finales. Une occasion pour Deschamps de mettre au repos ses joueurs clés et de faire tourner pour le dernier match de groupe, face à la Tunisie. Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi auront donc joué leur premières minutes de la Coupe du Monde 2022 lors de la rencontre face à la Tunisie. Les deux olympiens auront commencé le match en tant que titulaires et ont joué respectivement 62 et 78 minutes contre les Aigles de Carthage. En plus d’une performance moyenne, les deux marseillais n’ont pas fait d’autres apparitions dans la compétition.

Les deux ex-Olympiens n’ont pas fait mieux : Steve Mandanda et William Saliba n’ont eux aussi pu jouer que contre la Tunisie. Alors que le premier a disputé l’intégralité de la rencontre, le second a remplacé Varane lors du même match pour 28 minutes de jeu. Il semblerait que le meilleur olympien de cette Coupe du Monde 2022 soit Didier Deschamps. L’ancien entraîneur de l’OM a su mener l’Equipe de France en finale même avec des blessés avant et pendant la compétition. Le vainqueur de la Ligue des Champions 93 a fait des choix tactiques osés qui ont pourtant surpris par leur efficacité.

