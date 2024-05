Longoria active son réseau en Italie? Des départs annoncés et les priorités au poste de coach… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Longoria active son réseau en Italie? Des départs annoncés et les priorités au poste de coach…

Mercato OM : 3 priorités bien compliquées !

Alors que l’Olympique de Marseille ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine, Pablo Longoria doit vite trouver un coach. Le journal l’Equipe fait le point sur les entraineurs visés et cela s’annonce compliqué pour les priorités.

Fonseca et Conceiçao vise la C1, Almeyda plait à Longoria !

Le quotidien sportif rappelle que « la priorité du président marseillais s’appelle Paulo Fonseca. Le problème, c’est que le Portugais a d’autres courtisans et l’ambition de jouer une Coupe d’Europe. Le Milan est le plus avancé mais rien n’est décidé encore, parce que le club lombard est traversé par différents courants, dont l’un est incarné par Zlatan Ibrahimovic, qui préférerait Mark Van Bommel. » L’OM est donc en attente dans ce dossier alors qu’une grosse valse des entraineurs est attendu en Europe cet été. Après Fonseca, deux autres noms sont évoqués, Sergio Conceiçao et Matias Almeyda. Le coach de Porto ne fait pas de l’OM sa priorité car il vise un club qui joue la Ligue des Champions. Enfin, le coach de l’AEK plait beaucoup à Longoria mais est sous contrat. Le futur entraineur de l’OM sera-t-il un de ses trois techniciens étrangers ? Les noms de Franck Haise (Lens), Raffaele Palladino (Monza) ou encore Habib Beye sont aussi évoqués…

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a expliqué pourquoi l’OM devait miser sur Habib Beye. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… »

Alors que la priorité de l’OM est de faire signer Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble compliquer le dossier. Ce dernier a affirmé hier soir après le dernier match de la saison 2023/2024 qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Pour rappel, Lille a finalement terminé 4e, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Le coach portugais s’est exprimé en conférence de presse dans des propos rapporté par l’Equipe.

« Je pense aussi que tous les autres clubs derrière seraient contents de notre classement avec cette possibilité d’entrer en C1. La saison devra commencer avant les autres mais nous devons la voir comment une grande opportunité pour le club. L’organisation de présaison sera différente avec moi ou sans moi, on verra. (…) Je vais parler avec le président cette semaine. Et on verra. Vous avez votre décision ? Je ne comprends pas. (Rire). Aujourd’hui, mon Français n’est pas très bon. Je ne sais pas ce qui va se passer mais merci à vous aussi pour votre travail, le respect que nous avons eu ensemble. Ça a été un plaisir. C’est un au revoir ? Non, non ! Je veux vous saluer pour cette saison mais on verra bien. Je le dis, mon français aujourd’hui n’est pas bon. (Rire.) Allez, au revoir ! »

Je ne sais pas ce qui va se passer

Un départ du LOSC semble être acté selon les médias italiens, Paulo Fonseca pourrait rebondir au Milan AC…

Mercato OM : Longoria active son réseau en Serie A pour le prochain coach?

Le dossier de l’entraîneur est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines à Marseille. Si plusieurs noms ont été évoqués dans les médias, une nouvelle piste a été activée par le président espagnol !

Qui sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille après le départ de Jean-Louis Gasset? C’est la question que tous les suiveurs et supporters du club se posent depuis plusieurs semaines maintenant. Ce lundi, le journaliste belge Sacha Tavolieri s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter.

« Alors que les dossiers Paulo Fonseca & Sergio Conceiçao se compliquent, Pablo Longoria a ressorti ces dernières heures son réseau italien pour trouver une solution. Coup de fil et prises d’informations ont été faites auprès de Raffaele Palladino », a expliqué le journaliste avant d’ajouter que le coach de Monza n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM.

⚪️🔵 EXCL. Alors que les dossiers Paulo Fonseca & Sergio Conceiçao se compliquent, Pablo Longoria a ressorti ces dernières heures son réseau italien pour trouver une solution. Coup de fil et prises d’informations ont été faites auprès de Raffaele Palladino.

Fonseca reste flou !

Mercato OM : 10 joueurs conservés ? Au moins 8 départs ?

L’OM va devoir reconstruire un effectif après une saison ratée sans qualification en Coupe d’Europe. Pablo Longoria doit faire le ménage, quelles sont les tendances sur les joueurs à conserver ou à pousser dehors cet été ?

Déjà, la direction de l’OM va voir d’un bon œil les fin des prêts d’Onana et Correa. Pape Gueye va lui quitter Marseille en fin de contrat. Selon le journaliste de RMC, Florient Germain, Pablo Longoria a défini déjà les joueurs que le club aimerait conserver à commencer par Leonardo Balerdi, Bamo Meïté et Pierre-Emerick Aubameyang. Le défenseur argentin a enfin passer un cap et va se voir proposer une prolongation de contrat avec à la clé une belle revalorisation. Si un gros club comme l’Atlético ou le Milan AC veut s’offrir Balerdi il faudra sortir au moins 35M€. Pour Aubameyang, cela va dépendre du prochain coach et du projet qui sera présenté à l’attaquant. Son salaire pèse lourd sur les finances du club.

Selon RMC, « d’autres joueurs, qui viennent d’arriver ou qui ont été blessés et n’ont pas pu s’illustrer comme ils l’auraient souhaité, devraient faire partie de l’aventure la saison prochaine, comme Amir Murillo, Faris Moumbagna, Quentin Merlin, Bilal Nadir ou Valentin Rongier. (…) Pour Iliman Ndiaye et Amine Harit, la balance penche plus vers une saison supplémentaire à Marseille, même si l’OM ne les retiendra pas en cas d’offre intéressante. »

Balerdi, Meïté, Aubameyang, Murillo, Moumbagna, Merlin, Nadir, Ndiaye, Harit ou Valentin Rongier conservés ?

Côté départ, deux des plus gros salaires, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout pourraient quitter le club. Le premier sera pousser vers la sortie si une offre arrive, le second pas retenu. Le média précise que « Pablo Longoria confie souvent en privé qu’il ne peut pas se permettre d’avoir des gros salaires sur le banc. Ismaila Sarr et Azzedine Ounahi, dans une moindre mesure, en font partie. » Jonathan Clauss et Chancel Mbemba n’ont plus qu’un an de contrat et devraient donc logiquement quitter le club cet été. Un doute concerne aussi Pau Lopez et cela dépendra forcément du futur coach olympien. Enfin, Samuel Gigot et Ulisses Garcia ont été décevants et pourraient être exfiltrés. Quid de Luis Henrique qui n’a pas encore répondu à l’offre de prolongation de contrat faite par l’OM. Enfin, le club pourra aussi s’interroger sur son gardien remplaçant Blanco et son confortable salaire…