Longoria fait le point sur Dieng, fixe le prix de Gerson et détaille le plan pour le mercato d’hiver… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Longoria fait le point sur Dieng, fixe le prix de Gerson et détaille le plan pour le mercato d’hiver…

Mercato OM : Longoria a fixé le prix de départ de Gerson?

En manque de temps de jeu, Gerson pourrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato. D’après La Provence, Pablo Longoria aurait fixé son prix de départ.

L’Olympique de Marseille pourrait bien se séparer de Gerson lors du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain brésilien ne fait clairement pas partie des plans d’Igor Tudor et son temps de jeu a drastiquement diminué cette saison. Après que son père et agent ait tapé du poing sur la table, l’OM a fixé son prix d’après La Provence.

En effet, le journal local explique ce mardi dans un article que l’Olympique de Marseille serait disposé à le voir quitter le club pour une somme d’environ 20 millions d’euros. Avec une offre moins élevée que celle-ci, l’OM n’écoutera pas et gardera donc Gerson dans ses rangs.

Le milieu olympien ne figure pas dans la liste du Brésil pour le Mondial#OM #TeamOM #Mondial2022 https://t.co/hGYVe2GU2L — La Provence OM (@OMLaProvence) November 8, 2022

Gerson, il faut d’abord savoir qui prendre pour le remplacer

Comment gérer ce dossier épineux pour le board olympien ? C’est la question que se posent les chroniqueurs Jean-Charles de Bono et de Débat Foot Marseille.

« Faut d’abord savoir par qui le remplacer, faut avoir les moyens de prendre quelqu’un qui est au-dessus de lui. Par rapport à l’année dernière en ce moment c’est sûr que ça va pas. Mais techniquement c’est sûr que c’est un très très bon joueur après si vous vous en séparez, faut avoir les moyens d’avoir un meilleur joueur pour atteindre les sommets. » Marc Levy – Débat Foot Marseille – 31/10/2022

« La première question c’est de savoir si Gerson va vraiment partir. Est-ce que le club veut le voir partir ? Est-ce qu’il a la possibilité de le vendre à un bon tarif ? Et récupérer qui derrière ? Parce que si une nouvelle fois on doit prêter Gerson et payer son salaire derrière, on peut en citer un paquet des joueurs dans cette situation. Donc ou on vend a un bon tarif, ou on le conserve parce que si c’est pour prendre un joueur qui diminue l’équipe aussi… Je vois pas trop l’intérêt. » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 31/10/2022

OM : Pablo Longoria détaille le plan pour le mercato d’hiver

Dans un entretien accordé à Foot Mercato ce mardi, Pablo Longoria a détaille le plan qu’il comptait opter pour le mercato hivernal.

L’Olympique de Marseille a débuté sa saison de la meilleure des manières avec Igor Tudor mais le mois d’octobre fut très compliqué pour le coach et ses joueurs. Cela signifie-t-il que l’OM va devoir se renforcer cet hiver?

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Ce mardi, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)

La première partie de l’interview de Pablo Longoria : « Bamba Dieng ? Humainement, ce n’était facile pour personne ». https://t.co/mQG54o7SmS — Constant Wicherek (@Stickwic) November 8, 2022

Mercato OM : Longoria raconte l’été difficile avec le dossier Bamba Dieng !

En difficulté au début de la saison, Bamba Dieng a repris un peu de place dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria raconte l’été passé avec le dossier du jeune attaquant sénégalais.

L’Olympique de Marseille était tout proche de vendre Bamba Dieng lors du mercato estival 2022. L’international sénégalais a une belle cote sur le marché des transferts et plusieurs clubs souhaitaient se positionner pour le récupérer.

À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement — Longoria

Après son faux départs en Angleterre puis l’échec de sa visite médicale à l’OGC Nice, Dieng est finalement revenu dans l’effectif d’Igor Tudor. Performant face à Strasbourg lorsqu’il a été titularisé, il n’a pas vraiment été récompensé par l’entraîneur en étant resté sur le banc face à Lyon lors de l’entièreté du match.

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a été questionné sur l’été difficile vécu par le jeune attaquant. Le dirigeant espagnol explique comment s’est déroulé cette période, également difficile pour le club.

« Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)