Longoria se positionne sur un international espagnol ? L’arbitre de Reims – OM révélé, Papin et Guendouzi défendent Balerdi ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Rumeur mercato OM : Longoria s’est positionné pour cet international espagnol ?

Pablo Longoria travaille déjà sur le prochain mercato estival. Le président de l’OM dispose de longues listes, et aurait pris des renseignement sur la situation de Marco Asensio qui sera libre en juin. Un dossier qui parait bien improbable…

Le contrat du joueur de 27 ans expire à la fin de la saison avec le Real. Le club espagnol devrait lui proposer une prolongation de contrat, mais Asensio reste ouvert aux offres.

L’OM s’intéresse à Asensio… mais le dossier semble impossible !

Selon 90min, Asensio serait suivi par le FC Barcelone et l’Atletico Madrid mais pas que. En effet, Le Bayern Munich, la Juventus, le PSG et l’OM auraient également manifesté leur intérêt, Arsenal, Chelsea et Manchester City seraient également attentifs à ce dossier. Le joueur aurait lui donné sa priorité à une prolongation avec le Real Madrid… On voit mal comment l’OM pourrait avoir une chance dans ce dossier.

J’aimerais surtout voir Vitinha jouer

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon… » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)

Reims – OM : On connaît l’arbitre du match (et ça ne va pas ravir tout le monde)

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims ce dimanche dans le cadre de la 28ème journée de ligue 1. Un arbitre bien connu des supporters marseillais a été choisi.

Ce dimanche, l’OM se déplace au Stade Auguste Delaune pour affronter Reims. Après le nouveau match nul contre Strasbourg au Stade Vélodrome (2-2), les joueurs de Tudor n’ont plus le droit à l’erreur et vont devoir réagir contre l’équipe entraînée par Will Still. Pour cette rencontre, un nom bien connu (et peu apprécié) des supporters marseillais a été retenu pour arbitrer la rencontre. En effet, François Letexier sera l’arbitre principal de la rencontre entre Reims et l’OM.

On va jouer contre une très grosse équipe de Marseille

Dans un entretien accordé à l’Union, le nouvel entraîneur de Reims, Will Still s’attend à une grosse bataille mais compte bien poursuivre son impressionnante série d’invincibilité en championnat.

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat. Au-delà de Balogun, qui est redevenu un homme providentiel, c’est l’effort collectif que je veux souligner. Est ce qu’on vise l’Europe ? Il y a toujours des envies. On est compétiteurs et ambitieux mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille, par exemple. » William Still – Source : L’Union (13/02/2023)

OM : « Respectez les joueurs », les mots forts de Guendouzi et Papin pour défendre Balerdi

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception de Strasbourg ce dimanche au Vélodrome. Malgré une bourde de Balerdi en recevant un rouge, Mattéo Guendouzi et Jean Pierre Papin prennent sa défense devant la Commanderie.

Ce mercredi, Mattéo Guendouzi et Jean–Pierre Papin ont été arrêtés par les supporters marseillais devant la Commanderie. Ces derniers ont pris des photos et signé des autographes avant de quitter le centre d’entraînement de l‘Olympique de Marseille. Le milieu de terrain et le conseiller de Pablo Longoria ont été interrogé sur les prestations de Leonardo Balerdi qu’ils jugent insuffisantes.

Tout le monde fait des erreurs ! Respecte juste — Guendouzi

« Soyez respectueux des joueurs. Faire ça à Balerdi, ce n’est pas juste », a répondu le Ballon d’Or au supporter qui fait une grève de la faim depuis le début de la semaine devant le centre Robert Louis-Dreyfus. « Respecte les gens. Balerdi c’est un très bon joueur. Ce n’est pas parce qu’il a fait une erreur que… Tout le monde fait des erreurs ! Respecte juste », a repris Mattéo Guendouzi dans une vidéo publiée par le compte snapchat « Tienslacreme ».

