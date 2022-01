Longoria sur une pépite belge, un nouveau club sur Kamara, la joie de Guendouzi… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Longoria sur une pépite belge, un nouveau club sur Kamara, la joie de Guendouzi…

Mercato OM : Longoria entre dans la danse pour une pépite belge ?

Après avoir enregistré les arrivées de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac depuis le début du mercato hivernal, Pablo Longoria continue de flairer les bonnes opportunités du marché. Francis Amuzu serait désormais ciblé.

L’Olympique de Marseille continue de flairer les bonnes opportunités. Après avoir enregistré les arrivées libres de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac depuis l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria tente désormais de rechercher d’autres profils. Après avoir pris acte de l’interdiction de recruter pour les deux prochains mercatos, à partir de l’été prochain, le président olympien pourrait précipiter certains dossiers.

À en croire les informations révélées par DH Les Sports +, le club phocéen aurait fait part de son intérêt pour Francis Amuzu. L’ailier de 22 ans évolue actuellement à Anderlecht. Toutefois, l’OM ne serait pas la seule équipe intéressée par son profil puisque deux autres clubs dont les identités n’ont pas filtré lorgnent également sur Francis Amuzu. En revanche, le média nous apprend que Vincent Kompany ne souhaiterait pas se séparer de son joueur. Seule une grosse offre pourrait pousser le club belge à le vendre.

Pablo Longoria exclut un départ de Milik ou de Dieng

En conférence de presse, Pablo Longoria a tenu à indiquer que la récente arrivée de Cédric Bakambu ne provoquera pas de départ d’Arkadiusz Milik et de Cheikh Bamba Dieng.

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)

Mercato OM : Une autre opportunité en Premier League pour Kamara dès cet hiver ?

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat. Avec l’intérêt d’Aston Villa, le milieu de terrain olympien dispose d’un nouveau prétendant cet hiver.

Ce n’est une surprise pour personne. L’avenir de Boubacar Kamara est toujours incertain. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé. Une situation loin d’être évidente à gérer pour Pablo Longoria qui n’aimerait pas voir son joueur partir libre à l’issue de la saison.

Auteur de bonnes performances depuis le début de la saison, Boubacar Kamara suscite l’intérêt de nombreuses écuries européennes. Ces dernières semaines, les équipes les plus intéressées sont Manchester United ainsi que l’AS Roma.

Aston Villa lorgne sur Kamara

À en croire les informations révélées par le journaliste Fabrizio Romano, Aston Villa apparaîtrait désormais parmi les prétendants à l’affût sur Boubacar Kamara. En effet, le club anglais est à la recherche d’un milieu récupérateur et le joueur olympien pourrait être une piste crédible dès cet hiver.

Si Aston Villa est également intéressé par le profil de Rodrigo Bentancur, Boubacar Kamara est bel et bien dans les petits papiers de l’équipe de Morgan Sanson. Difficile de dire si Pablo Longoria serait prêt à s’en séparer dès cet hiver et prendre le risque de perturber le collectif où s’il souhaite le voir partir libre à l’issue de la saison.

Le respect de Bouba pour ce club est grand — Longoria

Lors de la conférence de presse de présentation de Sead Kolasinac, Pablo Longoria a fait le point sur le dossier menant à Boubacar Kamara. Le président olympien a évoqué beaucoup de respect pour le club de la part du minot.

« On a beaucoup discuté ces dernières semaines. Les relations entre tout le monde sont bonnes, il y a un respect mutuel, entre le club, le joueur, l’entourage du joueur. Tout le monde est dans une position de respect. La logique commune : s’il arrive une offre bonne pour le joueur et bonne pour le club, on écoute et on voit. On verra pour la décision en juin. C’est vrai que ce n’est pas plaisant pour le club d’avoir des joueurs en fin de contrat, on l’a rappelé plusieurs fois cette saison, mais le respect de Bouba pour ce club est grand. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/02/2022)

Lens – OM (0-2) : Maîtrise, victoire… la joie de Mattéo Guendouzi !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lens (0-2) hier soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. En fin de rencontre, Mattéo Guendouzi s’est exprimé au micro de Canal+.

L’Olympique de Marseille enchaîne un cinquième succès consécutif à l’extérieur sans prendre de but après sa victoire face à Lens hier soir (0-2). En fin de rencontre, Mattéo Guendouzi est venu s’exprimer au micro de Canal+. Passeur décisif pour le premier but de Cédric Bakambu, le milieu de terrain olympien a été omniprésent tout au long du match.

On joue au football, c’est ce qu’on aime – Mattéo Guendouzi

« Je trouve qu’on a été très bons que ce soit avec le ballon mais aussi défensivement. On a très bien défendu tous ensemble, des attaquants jusqu’au gardien. Aujourd’hui avec le ballon, on a réussi à faire de très belles sorties, on avait à coeur de bien jouer. On réalise nos meilleurs matches depuis un bon moment donc c’est très bien. C’est l’idée du coach, la philosophie du club et de l’équipe maintenant. On a à coeur de repartir de derrière, de préparer de très belles actions. On défend, on prend beaucoup de risques et c’est ce qui nous permet aussi d’avoir des belles occasions par la suite. On peut se mettre en danger 2-3 fois on joue au football et c’est ce qu’on aime. Quand on fait des matches comme ça, on est très heureux, on a vraiment le sourire. C’est quelque chose de très beau ce soir. Je vis les matches à fond, je veux toujours les gagner ces matches-là. On a vraiment une très belle équipe, on a tout pour faire une très bonne saison. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal+ (22/01/2022)

On a une bonne assis défensive, on est bien avec le ballon – Cédric Bakambu

Buteur dès sa première apparition après avoir été servi par Mattéo Guendouzi, Cédric Bakambu n’a pas caché sa joie non plus. Le nouvel attaquant olympien a tenu à souligner la prestation collective.

« C’est franchement top. Je rentre et j’ai directement l’opportunité d’être décisif. Après il faut souligner le très bon travail de l’équipe. On a été sérieux dès les premières minutes. En première période on a été très solides et on a confirmé en seconde période. On prend les trois points et je suis très content. On a une bonne assise défensive, on est bien avec le ballon, on a la possession de balle et c’est clair que c’est plus facile pour un attaquant d’être décisif quand on trouve les espaces. On avait vraiment très bien travaillé ce match, le coach nous avait bien briefé. Merci à tous les supporters marseillais qui nous ont soutenus… » Cédric Bakambu – Source Canal + (22/01/2022)