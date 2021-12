Longoria tente un dernier coup pour Kamara, Mandanda pisté par Dupraz et un autre adversaire en Conférence League? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Longoria tente un dernier coup pour Kamara, Mandanda pisté par Dupraz et un autre adversaire en Conférence League?

Mercato OM : Longoria tente un dernier coup pour Kamara ?

Plus les semaines passent, plus le départ de Boubacar Kamara en fin de saison se précise. Libre en juin prochain, le milieu formé au club ne semblerait pas enclin à accepter une prolongation de contrat, Pablo Longoria aurait tenté une autre stratégie en proposant un contrat à long terme…

Alors que les médias italiens, espagnols ou anglais affirment que l’entourage de Kamara fait savoir qu’il sera bien libre en juin prochain, Pablo Longoria n’aurait pas abandonné l’idée de convaincre le jeune milieu de terrain d’accepter de rester. Après 3 offres faites en septembre, le président marseillais aurait proposer une prolongation à long terme à Kamara.

En effet, selon le journaliste turc Ekrem Konur, le président marseillais aurait offert un contrat de 5 ans au minot marseillais. Dans l’attente de sa réponse, plusieurs clubs anglais dont United, Arsenal et Newcastle seraient sur les rangs…



Récemment, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont été cités. Deux clubs où il pourrait clairement passer un cap.

« Le très coté Boubacar Kamara a décidé de ne pas signer de nouveau contrat à Marseille et partira en tant qu’agent libre l’été prochain. Le milieu de terrain défensif / défenseur central de 22 ans est suivi par la Premier League et ailleurs dans les meilleures divisions européennes ». David Ornstein – Source : Twitter (13/12/21)

Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Pablo Longoria en a dit un peu plus sur les négociations avec Kamara. Pour le président marseillais, la balle est au centre pour le moment et il n’a pas perdu espoir de le faire prolonger !

Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement — Longoria

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (07/12/

Conférence League : Changement d’adversaire pour l’OM ?

Le tirage au sort des barrages de la Conférence League a été fait ce lundi. L’OM a hérité du club azerbaïdjanais de Qarabag, mais tout pourrait être remis en question. En effet, comme pour le tirage de Ligue des Champions qui a été refait, il y aurait une irrégularité…

L’UEFA n’en a peut être pas fini avec avec les controverses. Après le tirage au sort à refaire en Ligue des champions, à cause d’une boule oubliée au nom de Manchester United au moment du tirage de l’Atlético de Madrid, c’est celui des barrages de l’Europa Conférence League qui pourrait être remis en cause…

En effet, selon RMC le groupe G des poule de Conférence League pose problème car les quatre équipes du groupe (Rennes, Tottenham, Vitesse Arnhem, Mura) n’ont pas disputé tous leurs matches car Tottenham vs Rennes a été annulé à cause de cas de Covid. Le tirage au sort a donc été biaisé face à l’incertitude du second club qualifié entre le Vitesse et les Spurs.

Imbroglio suite au match Tottenham vs Rennes annulé !

Selon RMC, « les clubs néerlandais et anglais ont été placés sur la même boule. Or, Tottenham étant un club de Premier League, il ne pouvait logiquement pas affronter Leicester, autre barragiste. La boule a donc été enlevée du saladier… sans prendre en compte que le Vitesse Arnhem pouvait, lui, techniquement affronter Leicester. Au final, les Foxes ont hérité des Danois de Randers tandis que Tottenham ou le Vitesse affronteront le Rapid de Vienne. Mais si l’une des équipes tirées au sort s’estime lésée, on pourrait bien avoir droit à un deuxième round… » Reste à savoir si une des équipe contestera le tirage, si tel est le cas, tout pourrait être remis en question…

🏆 Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence lui aussi remis en doute ? Serait en cause : un litige au moment du tirage après le match non-joué entre Tottenham et le Stade Rennais…https://t.co/K0AJ2OkHUp — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2021

L’Olympique de Marseille a publié ce lundi la réaction du président espagnol après l’annonce du tirage… Ce dernier n’est pas vraiment rassuré à l’idée d’affronter ce club. En revanche, il a clairement affiché les ambitions de l’OM : aller le plus loin possible dans cette compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)

Mercato OM : Dupraz veut s’offrir Mandanda en janvier ?

Tout juste nommé nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz voudrait s’offrir Steve Mandanda ! Le gardien marseillais n’a plus une place de titulaire à Marseille mais pourrait-il se résoudre à quitter le club?

Cette saison a été particulière pour les supporters marseillais : ils ont assisté à la mise à l’écart d’une légende vivante du club, Steve Mandanda. L’international français a perdu peu à peu sa place de titulaire au profit de Pau Lopez, le nouveau portier de Jorge Sampaoli.

Avec très peu de temps de jeu, le gardien français pourrait se poser des questions concernant son avenir… Surtout qu’il ne semble pas parti pour prendre sa retraite dans les prochains mois ni même à activer sa clause de réinsertion dans la direction après sa carrière de footballeur.

Mandanda, l’une des priorités de Dupraz?

Pascal Dupraz, qui vient tout juste d’être nommé coach de l’AS Saint-Etienne serait à la recherche d’un nouveau portier pour les Verts. Selon les informations du Quotidien Du Sport, l’ancien entraîneur du Toulouse FC apprécierait fortement le profil de Mandanda et voudrait le récupérer chez la lanterne rouge de Ligue 1.

Une grosse prime en cas de maintien en Ligue 1?

Les conditions de son transfert seraient plutôt avantageuses pour Mandanda : un prêt mais l’OM devra continuer de payer une partie de son salaire. Une assurance de jouer des matchs et surtout une grosse prime en cas de maintien des Verts en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Ça se bouscule pour récupérer Cuisance !

Le Quotidien du Sport affirme en tout cas que Steve Mandanda n’a pas donné son accord pour cette opération. L’international français privilégierait un prêt à l’étranger. Pour Pascal Dupraz, ce dossier serait devenu sa priorité.

Dupraz veut aussi Hilton

Ce mardi, nous apprenions également que Pascal Dupraz souhaitait récupérer un ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui est sans club ! En effet, le coach pisterait Vitorino Hilton et serait prêt à lui proposer un contrat. Le Brésilien ne serait pas contre le fait de rechausser ses crampons alors qu’il a stoppé sa carrière la saison dernière avec le MHSC.