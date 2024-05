Longoria tient son coach? Départ de Balerdi dans les tuyaux? L’avenir de Clauss… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Longoria tient son coach? Départ de Balerdi dans les tuyaux? L’avenir de Clauss…

Mercato : L’OM tient enfin son entraîneur?

L’Olympique de Marseille foncerait sur Conceiçao pour la suite du projet de Pablo Longoria ! Le coach est proche de quitter le FC Porto.

Avec la nomination d’André Villas-Boas au poste de président du FC Porto, le porte de Sergio Conceiçao n’est plus assuré. Le Portugais devrait quitter le club dans les prochains jours et Di Marzio affirme qu’Enzo Maresca pourrait déjà être son remplaçant. L’OM verrait d’un bon œil l’arrivée de l’ancien coach du FC Nantes dans ses rangs après le départ de Gasset en fin de saison.

Beye, c’est trop tôt pour Rothen !

L’OM cherche un nouveau coach. Pour Daniel Riolo, le club marseillais devrait se positionner sur Habib Beye vu qu’il n’y aura pas de compétition européenne l’an prochain. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… », avait expliqué le journaliste dans l’After sur RMC.

Comment tu veux donner du crédit à un entraîneur qui a seulement fait de belles choses avec une équipe de National depuis deux ans ?

Le lendemain, réponse de Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien joueur du PSG n’est pas du tout d’accord et pense que ce n’est pas une bonne idée ! « L’avis de Daniel Riolo sur Habib Beye ? Ça me surprend. Là-dessus, je trouve qu’il dit une énorme connerie. Elle est où la crédibilité, la légitimité d’Habib Beye en tant qu’entraîneur, pour diriger l’Olympique de Marseille ? Comment tu veux donner du crédit à un entraîneur qui a seulement fait de belles choses avec une équipe de National depuis deux ans ? Ce n’est pas contre Habib Beye. C’est juste qu’il y a des paliers à passer. Aujourd’hui, l’OM, c’est trop tôt. »

Mercato OM : Balerdi, un départ dans les tuyaux?

L’Olympique de Marseille aimerait conserver Leonardo Balerdi mais d’après la télévision argentine, le défenseur central est toujours suivi en Espagne.

L’Atletico Madrid ne lâche pas Leonardo Balerdi ! Cela fait plusieurs semaines que le nom du défenseur de l’Olympique de Marseille est associé au club espagnol. Cette piste se confirme puisque la télévision argentine évoque cet intérêt avec insistance ces derniers jours.

Sur TNT Sports, le journaliste Landro Zapponi explique que les Colchoneros apprécient fortement le profil de Leonardo Balerdi. Le défenseur de l’OM a radicalement changé de niveau ces derniers mois, devenant un taulier du club. Les dirigeants marseillais ne le laisseront certainement pas filer pour une bouche de pain.

L’OM veut conserver Balerdi

Déjà, la direction de l’OM va voir d’un bon œil les fin des prêts d’Onana et Correa. Pape Gueye va lui quitter Marseille en fin de contrat. Selon le journaliste de RMC, Florient Germain, Pablo Longoria a défini déjà les joueurs que le club aimerait conserver à commencer par Leonardo Balerdi, Bamo Meïté et Pierre-Emerick Aubameyang. Le défenseur argentin a enfin passer un cap et va se voir proposer une prolongation de contrat avec à la clé une belle revalorisation. Si un gros club comme l’Atlético ou le Milan AC veut s’offrir Balerdi il faudra sortir au moins 35M€. Pour Aubameyang, cela va dépendre du prochain coach et du projet qui sera présenté à l’attaquant. Son salaire pèse lourd sur les finances du club.

Selon RMC, « d’autres joueurs, qui viennent d’arriver ou qui ont été blessés et n’ont pas pu s’illustrer comme ils l’auraient souhaité, devraient faire partie de l’aventure la saison prochaine, comme Amir Murillo, Faris Moumbagna, Quentin Merlin, Bilal Nadir ou Valentin Rongier. (…) Pour Iliman Ndiaye et Amine Harit, la balance penche plus vers une saison supplémentaire à Marseille, même si l’OM ne les retiendra pas en cas d’offre intéressante. »

Mercato OM: Du lourd sur Clauss ?

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Joël Cantona est revenu sur le comportement de Jonathan Clauss face à l’Atalanta Bergame. Pour lui, le latéral de l’Olympique de Marseille « a un problème ».

Selon La Provence, Jonathan Clauss pourrait quitter l’OM lors du mercato estival. L’international français n’a pas été constant cette saison et a été pointé du doigt par Benatia concernant son comportement. Le latéral droit n’a plus qu’un an de contrat, il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2025. Aucune discussion n’aurait été entamée pour sa prolongation et selon le média local il serait ciblé par des clubs du Top 5 européen.

Clauss ciblé par des clubs du Top 5



Invité dans « Débat Foot Marseille« , Joël Cantona a évoqué le comportement de Jonathan Clauss lors de la rencontre face à l’Atalanta Bergame. Selon lui, le défenseur de l’OM « a un problème ».

« C ourir avec le dos courbé et être aussi débordé, ce n’est pas une attitude de demi-finaliste de coupe d’Europe »

« Clauss a un problème, a déploré Cantona. À l’Atalanta de Bergame, courir avec le dos courbé et être aussi débordé facilement, et revenir avec son dos courbé comme s’il était dépassé mentalement et physiquement, ce n’est pas une attitude de demi-finaliste de coupe d’Europe », a-t-il ajouté.

Son père va le convaincre de rester. Il est aimé de la ville. Il vibre, je ne veux pas qu’il parte. Ne pars pas !

« Aubameyang doit rester avec nous ! Il va partir où ? En Arabie saoudite ? Il fait une saison exceptionnelle, a affirmé Cantona. Il mérite son salaire. L’OM a versé aucune indemnité de transfert pour le recruter. Je suis sûr qu’il pourra faire un effort sur son salaire. Son père va le convaincre de rester. Il est aimé de la ville. Il vibre, je ne veux pas qu’il parte. Ne pars pas. Le remue-ménage n’est jamais bon », a-t-il ajouté.

