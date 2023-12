Malinovskyi confirme, la grosse annonce d’Almada, Payet reviendra… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Malinovskyi marque encore, Almada veut débarquer en Europe et Payet reviendra à Marseille une fois sa carrière terminée…

Encore un but pour Malinovskyi

Parti après seulement six mois passés à l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi a inscrit deux buts splendides en autant de rencontres avec le Genoa.

Arrivé lors du mercato d’hiver la saison passée, Ruslan Malinovskyi a quitté l’OM cet été pour retourner en Serie A. Prêté avec option d’achat du côté du Genoa, l’international ukrainien reprend des couleurs depuis son départ de Marseille. Le milieu offensif de 30 ans vient d’inscrire deux buts somptueux de l’extérieur de la surface en autant de rencontres. Il a d’abord permis à son équipe d’égaliser (38e, 1-1) face à Frosinone la semaine dernière avant de récidiver en ouvrant le score (37e, 1-0) ce week-end contre Empoli.

Malinovskyi conservé par le Genoa ?

Ruslan Malinovskyi a rejoint Gênes cet été sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros avec option d’achat non obligatoire estimée à dix millions d’euros. Reste désormais à savoir si le club italien compte lever l’option d’achat de l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame.

Almada veut débarquer en Europe

Durant plusieurs mois, Pablo Longoria semblait rêver de faire signer un joueur argentin à l’Olympique de Marseille : Thiago Almada. Le jeune milieu offensif ouvre enfin la porte à l’Europe !

Alors qu’il évoluait au Velez Sarsfield en Argentine, Thiago Almada semblait être la recrue rêvée de Pablo Longoria. Le numéro 10 argentin, vif et incisif revenait avec insistance dans les médias mais n’est finalement jamais venu. Il avait signé un contrat en MLS à Atlanta où il évolue toujours et performe depuis son arrivée.

Dans un entretien accordé à ESPN Argentina, Thiago Almada a ouvert la porte à l’Europe mais malheureusement pour Pablo Longoria, il privilégierait l’Angleterre et l’Espagne au profit de la France ! « Je veux aller en Europe maintenant ! Oui, je veux y aller maintenant pendant le mercato d’hiver qui arrive. Je veux y aller maintenant. J’aimerais aller dans n’importe quel championnat du top européen, si je dois choisir c’est la Premier League ou la Liga mais j’aimerais n’importe quel top championnat », a affirmé le jeune argentin !

Almada, le profil à remplacer Payet?

L’OM est toujours à la recherche de la relève de Dimitri Payet. Illustre joueur de l’Olympique de Marseille, le Réunionnais a rejoint Vasco de Gama l’été dernier. Le milieu offensif avait songé à stopper sa carrière le soir avant la conférence de presse qui annonçait la rupture de son contrat avec l’OM. Il l’explique dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche.

« La retraite? Oui j’y ai pensé. Peut-être le soir de la conférence de presse. Ma femme a prié pour que ça n’arrive pas. Elle m’a dit que depuis que j’étais à la maison sans rien faire, j’étais devenu insupportable. Elle m’a dit : trouve toi un club, continue à faire ce que tu aimes. Tu n’es pas prêt à arrêter, voilà ce qu’elle m’a dit ! Donc oui j’y ai pensé. J’étais dans le mal et je me demandais où je pouvais aller… Heureusement il y a eu Vasco et ce projet qui m’a plu. »

Payet reviendra à Marseille

Dans un entretien accordé à La Provence, Dimitri Payet est revenu sur son départ de l’Olympique de Marseille et a évoqué sa future reconversion au sein du club olympien.

Après huit ans passés à l’OM, Dimitri Payet a été libéré de sa dernière année de contrat par Pablo Longoria cet été. Le milieu offensif de 36 ans évolue désormais à Vasco de Gama où il semble être épanoui : ‘Tout se passe bien, je suis très heureux ici et je le serai encore plus quand on aura validé le maintien. (…) Avec les supporters ça se passe bien. Vasco est un peu semblable à l’OM, je ne me sens pas dépaysé. On a des fans passionnés et nombreux« , a confié Payet dans les colonnes de La Provence.

La cicatrice ne se refermera jamais

Le Réunionnais a évoqué son départ de l’OM: « La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte. C’est un choix de la direction qu’il faut respecter, c’est comme ça. Ce n’était pas prévu mais (…) je ne me voyais pas partir au clash avec le club. J’ai pris sur moi et j’ai essayé de faire en sorte de trouver le meilleur challenge possible« .

Le meneur de jeu en a également profité pour remercier les supporters marseillais avec lesquels il a noué une relation forte durant toutes ses années: « Je voulais les remercier pour toutes ces années exceptionnelles. Merci pour tout l’amour, merci aussi pour toute la haine que vous m’avez donné. Merci de m’avoir célébré après chaque but, chaque geste. Merci de m’avoir permis de grandir, d’avoir pris soin de moi et de ma famille. Je vous serai reconnaissant à vie« .

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Vasco De Gama, Dimitri Payet a évoqué sa potentielle reconversion au sein du club et affirme avoir un accord avec la direction olympienne pour un retour. « Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrai ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible…« , a-t-il ajouté.