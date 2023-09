Marcelino se justifie sur Ounahi, la réponse à cet ancien attaquant du Real ! Et contacts confirmés avec ce coach… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi: Marcelino se justifie sur Ounahi. L’OM répond froidement à cet ancien attaquant du Real ! Il confirme des contacts avec Longoria.

Azzedine Ounahi n’a pas joué sur les quatre derniers matchs de l’Olympique de Marseille. Le coach Marcelino a donné son ressenti en conférence de presse à ce sujet.

Pendant la trêve internationale, le milieu de terrain de l’OM Azzedine Ounahi a brillé avec la sélection marocaine. Le coach Marcelino a donc été interpelé par les supporters marseillais sur les réseaux sociaux pour signifier leur mécontentement de voir le milieu de terrain rester désespérément sur le banc.

Une nouvelle fois ce dimanche lors du match de l’OM face au Toulouse FC, Marcelino a laissé le Marocain sur le banc des remplaçants. Questionné à ce sujet en conférence de presse, le coach espagnol explique n’avoir aucun problème avec Azzedine Ounahi. « Je dois juste choisir les joueurs, explique l’entraîneur devant les journalistes. Je mets sur le terrain ceux qui je pense vont être meilleur sur le terrain et ont été bons à l’entraînement. Il doit juste continuer à travailler à l’entraînement et il jouera »

« Mes joueurs ont tout donné. On peut mieux défendre, mieux attaquer mais on a encore touché trois fois les poteaux. Les circonstances ne sont pas en notre faveur pour l’instant », a déploré le coach de l’OM. « Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs sur les efforts. Bien au contraire. On doit mieux faire certaines choses notamment dans le dernier tiers. Mais je leur ai dit après le match que je n’avais rien à leur reprocher dans l’attitude« , a ajouté Marcelino.

L’Olympique de Marseille a été très actif durant ce mercato estival avec l’arrivée de dix joueurs. Pablo Longoria aurait tenté de faire venir un attaquant supplémentaire.

Libre de tout contrat avec le Real Madrid après cinq saisons (2018-2023) où il a disputé seulement 70 matchs pour 7 petites réalisations, Mariano Diaz était disponible pour 0€. Passé par l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2017-2018 où il a inscrit 18 buts en 34 rencontres de Ligue 1, l’attaquant hispano-dominicain s’est finalement engagé avec le FC Séville. Une belle affaire pour le club andalou qui est actuellement 17e de Liga après un début de saison catastrophique (3 défaites en 4 matchs).

Le buteur de 30 ans a révélé avoir été pisté par l’OM. « Marseille était là aussi. Mais Séville est un club que j’ai toujours aimé, j’ai toujours voulu jouer ici. Pour moi, l’important n’était pas l’argent, mais d’autres choses et je pense que Séville est un grand club. Nous avons opté pour tout ça. Il y a un très bon staff, j’étais très excité de venir ici et c’est comme ça que ça s’est passé », a lancé l’ancien joueur du Real au Diario de Sevilla.

La rumeur a cependant été aussitôt démentie par le board olympien, interrogé à ce sujet par RMC Sport. « Auprès de RMC Sport, l’Olympique de Marseille dément cette affirmation. Le club assure n’avoir jamais eu le moindre intérêt pour Mariano », a ainsi écrit la radio.

Reste à savoir si le joueur a menti ou la direction marseillaise cherche à sauver la face. Une histoire qui amuse la presse espagnole. « Clash Mariano-OM », titre le quotidien AS, reprenant le démenti de l’OM, alors que El Desmarque avait écrit un article assez fort : « Mariano envoie bouler l’OM ».

Mercato: Il confirme des contacts avec Longoria

Cet été, la valse des entraîneurs a débuté avant la fin de la saison avec le départ d’Igor Tudor. Marcelino est arrivé mais un autre entraîneur aurait pu débarquer sur le banc !

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception de Toulouse ce dimanche au Vélodrome. Une énorme déception pour les supporters marseillais qui n’ont pas manqué de le rappeler à notre micro durant la fancam. L’une des personnes visées : Marcelino qui est fortement remis en question par les suiveurs du club.

On a discuté, et ils ont fait un autre choix — Grosso

Pourtant, il a été la piste prioritaire de Pablo Longoria malgré des intérêts pour d’autres entraîneurs après le départ d’Igor Tudor. L’un d’entre eux étant Fabio Grosso qui a récemment rejoint Lyon après le limogeage de Laurent Blanc. Le coach italien l’explique d’ailleurs en conférence de presse ce lundi.

« A Marseille, il y a des dirigeants qui connaissaient mon travail. On a discuté, et ils ont fait un autre choix. Je leur ai souhaité bonne chance, a détaillé le coach italien en conférence de presse ce lundi. Entraîner en France ne faisait pas partie de mes priorités. J’ai choisi d’attendre. Je rêvais d’un tel projet, et il est arrivé, je l’ai pris, mais je n’avais pas d’option prioritaire en tête. Il faut être déterminé et courageux, à partir de là on peut parler de tactique, mais sans les bases on ne peut rien faire, a-t-il averti. J’ai commencé à travailler avec les jeunes puis j’ai continué avec les grands, toujours avec le même fil conducteur.. Je sais où je veux aller, je veux toujours progresser. J’ai une idée claire, je vais travailler pour transférer ce que je ressens aux joueurs. Convaincre les joueurs est le plus difficile, c’est déjà ce que j’ai commencé à faire. On peut faire plusieurs systèmes mais pour moi c’est important de regarder les joueurs dans les yeux pour transférer ma détermination.