Mauvaise nouvelle face à Rennes, mercato, un défenseur suisse et un latéral anglais… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Voici les 3 infos OM de ce jeudi 1er Mai 2025 :

LIGUE 1 – Sanction malheureusement attendue mais lourde de conséquences pour l’ambiance du Vélodrome. Le virage sud, occupé par les South Winners, sera fermé pour le dernier match de la saison à domicile face à Rennes, en raison de l’usage de fumigènes lors d’OM-Montpellier.

La commission de discipline de la LFP a tranché. La zone occupée par les South Winners est suspendue pour un match ferme, en plus d’un second avec sursis, suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques lors du match OM-Montpellier, le 21 avril dernier.

Ce soir-là, les Winners célébraient leur 38e anniversaire, avec une animation massive en tribune… et de nombreux fumigènes. Si l’ambiance était spectaculaire, elle a aussi entraîné cette lourde sanction disciplinaire.

Résultat : le virage sud sera vide pour OM-Rennes, dernier match de la saison à domicile. Une absence d’autant plus dommageable que cette rencontre pourrait être décisive dans la course à la ligue des champions.

À la recherche de renforts en défense pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille suit de près Albian Hajdari, jeune international suisse du FC Lugano.

Alors que la saison 2024-2025 n’est pas encore terminé, l’OM prépare déjà activement son mercato estival, notamment dans le secteur défensif. Plusieurs noms circulent depuis quelques semaines : Aymeric Laporte (Al-Nassr) serait la priorité, mais des profils comme Facundo Medina (RC Lens), Wesley Fofana (Chelsea) ou encore Ramy Bensebaini (Dortmund) sont également évoqués.

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti (Sky Sport), Albian Hajdari ferait également partie des cibles étudiées par les dirigeants olympiens. Ce défenseur central de 21 ans, international suisse (1 sélection), évolue actuellement au FC Lugano, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Sa clause libératoire est estimée à 5 millions d’euros.

Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier. Le Bournemouth anglais, qui pourrait perdre Dean Huijsen, Bologne, le Torino, la Lazio et même le Bayer Leverkusen seraient aussi sur les rangs. La concurrence s’annonce donc rude pour s’attacher les services de ce jeune espoir du football suisse.

Avec son profil jeune, athlétique et déjà expérimenté, Hajdari pourrait représenter un pari intéressant pour un OM en quête de stabilité et solidité en défense centrale.

Le défenseur anglais Max Aarons, actuellement sous contrat avec Bournemouth, est dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille. À la recherche d’un renfort sur le flanc droit, le club phocéen suit de près la situation du joueur de 25 ans, actuellement prêté au Valence CF.

Prêté en janvier dernier à Valence, Max Aarons n’a disputé que 204 minutes sous les ordres de Carlos Corberan. Malgré ce faible temps de jeu, réparti sur trois matchs, le latéral a laissé entrevoir ses qualités, notamment sa vitesse et son profil offensif. Des atouts qui plaisent à plusieurs formations de Liga, comme le Séville FC et le Real Betis, tous deux intéressés par un prêt pour la saison prochaine. Toutefois, selon Football España, il est « très peu probable que Séville ou le Betis soient disposés à envisager un transfert permanent pour Aarons à ces niveaux de prix », en raison de contraintes budgétaires.

Le club espagnol de Valence, qui disposait d’une option d’achat de 9 millions d’euros, a décidé de ne pas la lever. La porte semble donc ouverte pour un nouveau départ cet été. Aarons a néanmoins apprécié son passage à Valence…

#VCF are unlikely to execute their buy option on Max Aarons. #afcb pic.twitter.com/qOFNwkq6hI

— Football España (@footballespana_) April 30, 2025