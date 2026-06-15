Mercato ex OM : Le difficile retour de Pavard à l’Inter de Milan…

De retour de prêt à l’Inter de Milan, Benjamin Pavard ne devrait pas rester longtemps en Lombardie. Après une saison manquée du côté de Marseille, les dirigeants intéristes souhaitent, eux aussi, se séparer du défenseur français. Son prix de transfert aurait été fixé mais serait un frein à sa vente.

Il est difficile de dire que la saison marseillaise de Benjamin Pavard fut autre chose qu’un échec. Ses débuts sous les couleurs olympiennes avaient pourtant été intéressants. Buteur de la tête face à Lorient lors de la quatrième journée de Ligue 1 (4-0), Pavard commençait à plaire aux supporters marseillais.

Une saison qui a tourné au désastre à l’OM

La saison a continué et la réalité est devenue toute autre. Régulièrement fautif sur des buts, mal positionné, le défenseur champion du monde en 2018 a souvent régulièrement été pris pour cible par les supporters qui l’accusent de la majorité des maux défensifs de l’OM. L’enchaînement de rencontres face au Sporting en Ligue des Champions (1-2) puis face à Lens (1-2) a été fatal.

Pavard a été largement impliqué sur les buts avec des erreurs qui ont coûté cher. Une période dont le Français ne s’est jamais relevé par la suite. Malgré tout, Pavard a disputé 36 matchs la saison passée et comptabilise un but et 3 passes décisives.

Pas suffisamment pour que l’OM décide de prolonger l’expérience avec le défenseur central de 30 ans. Il est donc retourné à l’Inter Milan, club qui l’avait recruté en 2023 pour 31 millions d’euros et qui l’a prêté à l’Olympique de Marseille. A peine de retour à Milan, Pavard pourrait déjà quitter le club lombard.

L’Inter entend le vendre pour 10 à 15 millions d’euros

Selon le média italien Bottadiculo, l’Inter ne compte pas le conserver. Le club italien souhaite se débarrasser du défenseur rapidement et définitivement. Selon le même média, l’option d’un nouveau prêt est vivement écartée par l’Inter Milan.

Le club milanais aurait même déjà fixé le prix de Pavard, qui s’élèverait entre 10 et 15 millions d’euros. Un obstacle pour le club milanais et pour le départ espéré du défenseur. En effet, selon Bottadiculo, le coût annuel de Benjamin Pavard s’élève à 12.81 millions d’euros pour l’Inter, une somme importante qui peut effrayer certains prétendants.

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Sous contrat jusqu’en 2028, Pavard reste maître de son destin même si du côté de l’Inter on fait tout son possible pour se débarrasser du Français.

Clarence Maillefaud