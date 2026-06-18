Mercato ex OM : Vers un retour de Pavard en Ligue 1 ?

Après une saison très compliquée en prêt du côté de l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard a fait son retour à l’Inter Milan. Le club italien souhaiterait s’en débarrasser au plus vite. Pour autant, l’international français garde une bonne cote en France. Son club formateur se serait même renseigné sur le dossier.

Il est arrivé escorté de nombreux espoirs l’été dernier à Marseille. Il en repartit avec les très nombreuses critiques des supporters. Benjamin Pavard n’a pas réussi sa saison marseillaise, loin de là et l’OM n’a pas souhaité le conserver.

Lille prêt à relancer Pavard ?

De retour à l’Inter Milan après sa saison manquée et des prestations inquiétantes, Pavard devrait rapidement quitter l’Italie. Le club milanais souhaite se débarrasser au plus vite d’un joueur recruté pour 31 millions d’euros en 2023.

Les prétendants ne se feraient pas nombreux mais la France garderait un certain intérêt pour le défenseur. Formé à Lille, Pavard pourrait retrouver le club lillois selon les informations du site FC Inter News. Selon le média, le président du LOSC Olivier Létang aurait déjà contacté les dirigeants de l’Inter pour se renseigner sur la situation de l’ancien joueur de l’OM.

Pavard, une piste pour encadrer un jeune groupe engagé en Ligue des Champions

FC Inter News indique qu’un transfert serait loin d’être impossible et l’Inter Milan réclamerait au minimum 12 millions d’euros, bonus compris pour vendre le défenseur français. Lille étudierait également la possibilité d’un prêt qui serait l’option privilégiée par le LOSC.

La direction lilloise apprécierait de voir revenir un joueur formé en son sein et qui a quitté le LOSC en 2016 après un an en pro. Les dirigeants misent sur l’expérience de Benjamin Pavard pour encadrer un jeune groupe et notamment avec la perspective de la Ligue des Champions qui attend les Dogues la saison prochaine.

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Un salaire qui pose problème

L’idée est donc plaisante mais la question du salaire pourrait refroidir Lille. Selon FC Inter News, le salaire du défenseur français est un obstacle trop important pour concrétiser une signature à court terme. Le média italien croit savoir que Lille n’est pas prêt à s’aligner sur les émoluments milanais de Pavard et espère que l’Inter pourrait prendre en charge une partie du salaire. Une différence avec l’Olympique de Marseille qui avait accepté de prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur de 30 ans.

Du côté Intériste, on risque de jouer la montre en espérant qu’un autre club entre dans la danse pour recruter définitivement Pavard et accélérer le départ du défenseur. Selon FC Inter News, il aurait quelques touches en Allemagne et en Arabie Saoudite.

Une situation qui laisse l’Inter et Pavard dans le flou mais qui pourrait profiter au LOSC si elle venait à s’éterniser. Un coup malin d’Olivier Létang qui espère sûrement de meilleures performances défensives que celles aperçues du côté du Vélodrome la saison passée.

Clarence Maillefaud