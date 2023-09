Mercato : Le PSG a failli jouer un très mauvais tour à l’OM… OM: Les deux problèmes de Marcelino avec son système ! Ligue 1, Europa League… le calendrier démentiel qui attend l’OM ! Les 3 infos OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi: Mercato : Le PSG a failli jouer un très mauvais tour à l’OM… OM: Les deux problèmes de Marcelino avec son système ! Ligue 1, Europa League… le calendrier démentiel qui attend l’OM !

Mercato : Le PSG a failli jouer un très mauvais tour à l’OM…

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir. Dans ses colonnes, le journal l’Equipe confirme qu’un joueur de l’OM était dans le viseur de l’entraîneur du PSG Luis Enrique.

Le marché des transferts s’est clôturé vendredi soir à minuit. L’OM a officialisé une dernière recrue, Bamo Meïté, l’ancien défenseur central du FC Lorient. Au même moment, Issac Touré à fait le chemin inverse. L’avenir du milieu de terrain Azzedine Ounahi a longtemps été incertain. Un intérêt de l’Arabie Saoudite existe toujours.

A LIRE AUSSI:OM: Les échanges étonnants entre Éric Roy à Bruno Génésio sur le début de saison marseillais !

Selon les informations du journal l’Equipe, l’international marocain était également dans le viseur du PSG. et de son nouvel entraîneur Luis Enrique. Ce dernier a exprimé son admiration pour Azzedine Ounahi lors du dernier Mondial après le match Espagne – Maroc: « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! ». D’après le quotidien sportif, l’entraîneur du PSG a entamé des discussions avec l’entourage d’Ounahi durant le mercato pour lui faire part de son souhait de le voir rejoindre le club de la capitale.

On apprend toutefois que le PSG n’a pas pu aller au bout de ce dossier , préférant se concentrer sur les cibles offensives en fin de mercato…

A LIRE AUSSI: Concurrents OM : 57M€ dépensés, 139M€ encaissés… le bilan du mercato rennais !

L’ancien coach du FC Barcelone a rapidement imposé sa vision tactique au PSG, privilégiant un jeu basé sur la possession de balle. Et pour cela Enrique a manifesté son intérêt pour Ounahi. L’Équipe rapporte que l’entraîneur du PSG a directement discuté avec l’entourage d’Ounahi, exprimant son désir de le voir rejoindre le club parisien. Cependant, malgré cet intérêt, le PSG, concentré sur d’autres cibles offensives, n’a pas donné suite à cette proposition de transfert.

OM: Les deux problèmes de Marcelino avec son système!

L’Olympique de Marseille est 3e de Ligue 1 à la trêve internationale. Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), les hommes de Marcelino peinent à convaincre dans le jeu malgré un bilan comptable honorable. L’ancien entraîneur olympien Elie Baup a décrypté le système de jeu du technicien espagnol en ce début de saison.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. Elie Baup, ancien coach de Marseille s’est exprimé dans les colonnes de La Provence sur le système utilisé par Marcelino et comprend que le public olympien ne soit pas sous le charme: « De manière générale, si tu n’as pas un certain sens du spectacle, une forme de folie avec de l’intensité, les supporters et ceux qui aiment le foot ont l’impression que ça ronronne, que c’est trop classique, a souligné l’entraîneur de 68 ans.

A LIRE AUSSI: Ex OM: Les débuts fracassants de Niels Nkounkou avec Francfort !

« Quand tu te retrouves face à une équipe en 4-3-3, tu es dans la merde ! »

« Avec le 4-4-2, il faut absolument qu’un des deux milieux monte pour apporter le surnombre, créer les décalages, trouver les espaces. Mais quand tu te retrouves face à une équipe en 4-3-3, tu es dans la merde ; il faut qu’un des attaquants descende d’un cran », a ajouté Baup.

Une trêve internationale qui tombe à point nommé pour permettre à Marcelino d’effectuer certains réglages et de travailler avec ceux qui resteront à la Commanderie.

Ligue 1, Europa League… le calendrier démentiel qui attend l’OM !

L’Olympique de Marseille est 3e de Ligue 1 à la trêve internationale. Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), les hommes de Marcelino ont pour l’heure affronter des adversaires largement à leur portée. Les Olympiens devront gérer un calendrier extrêmement chargé dès la reprise.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM a bénéficié d’un calendrier plutôt clément jusqu’ici. Ce qui ne sera pas le cas au retour de la trêve.

A LIRE AUSSI: OM: Les échanges étonnants entre Éric Roy à Bruno Génésio sur le début de saison marseillais !

Déplacement à Amsterdam, Paris et Monaco avant la réception de Brighton

Le calendrier de fou furieux qui attend l’OM 🤯🥵 📸 @FlashscoreFR pic.twitter.com/Cqn2lIpY5F — BeFootball (@_BeFootball) September 2, 2023

Si la réception de Toulouse semble abordable pour les phocéens dès le retour du championnat (17 septembre), les semaines qui suivent prennent une tout autre tournure avec le déplacement à Amsterdam pour affronter l’Ajax (21 septembre) lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa et celui au Parc des Princes seulement 3 jours après pour défier le Paris Saint-Germain (24 septembre). L’OM se déplacera une troisième fois consécutive à Monaco (1er octobre) avant de recevoir Brighton quatre jours plus tard (5 octobre).

🚨 On connaît le calendrier des marches de poules d’Europa League pour l’#OM ✈️ Ajax – OM (21 septembre)

🏠 OM – Brighton (5 octobre)

🏠 OM – AEK Athènes (26 octobre)

✈️ AEK Athènes – OM (9 novembre)

🏠 OM – Ajax (30 novembre)

✈️ Brighton – OM (14 décembre) pic.twitter.com/BWniTYvChG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2023

Le club phocéen aura également de gros rendez-vous à gérer en Ligue 1 avant la trêve hivernale avec notamment le déplacement à Nice (22 octobre). Marseille jouera deux fois d’affilée au Vélodrome avec les venues de Lille et Lyon (29 octobre et 5 novembre), avant d’aller à Lens (12 novembre) et d’accueillir Rennes (3 décembre).

En ce qui concerne la C3, l’équipe de Marcelino recevra l’AEK Athènes (26 octobre) avant de se rendre en Grèce (9 novembre). Les Marseillais auront la lourde tâche de jouer à domicile face à l’Ajax (30 novembre) avant de clôturer la phase de groupes à Brighton (14 décembre).