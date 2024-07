Mercato : L’OM accélère pour Carboni et Greenwood !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Deux éléments offensifs sont ciblés: Roberto de Zerbi. Il s’agit de Valentin Carboni et Mason Greenwood. L’OM avance bien sur ces deux dossiers.

Hier le club marseillais a officialisé le départ de Iliman Ndiaye et l’arrivée de Lilian Brassier (24 ans). La veille, le club marseillais enregistre également la signature du milieu de terrain canadien Ismaël Koné (22 ans). Alors que les olympiens ont retrouvé le chemin de la commanderie hier pour récupérer leur nouveaux équipements les dirigeants travaillent jour et nuit sur le mercato.

L’État major olympien avance particulièrement bien sur deux dossiers importants et prioritaires pour le nouvel entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi. Il s’agit de

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Valentin Carboni (19 ans) se reproche de plus en plus de l’OM. Le jeune meneur de jeu argentin est la priorité du coach marseillais.

Le journaliste indique par ailleurs que l’OM est en occurrence avec la Lazio sur le dossier de l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood (22 ans). Marseille a fait une offre plus importante que les Biancocelesti ces dernières heures.

