Mercato : L’OM ne lâche pas ce jeune crack de 18 ans !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors du mercato d’été dernier, ce jeune joueur du SM Caen serait toujours observé par la direction !

L’OM était à la recherche de jeunes renforts à la fin du mercato d’été dernier. D’après les informations du journal L’Equipe, la direction marseillaise observait la situation du jeune Tidiam Gomis âgé de 18 ans du SM Caen. Le quotidien sportif affirme en cette fin de semaine qu’il est toujours sous les radars du club.

Roberto De Zerbi a dans un premier temps souligné sa satisfaction de voir arriver le défenseur italo-brésilien Luiz Felipe Ramos : « Luiz Felipe ? Un joueur fort, jeune… Il faut du temps, il faut lui donner du temps, sans trop forcer. Il arrive ici avec beaucoup d’enthousiasme. Il peut jouer dans plusieurs positions, la place de Balerdi, Kondogbia (Cornelius et Brassier), mais aussi à droite à la place de Murillo et Meité. Il a de bonnes qualités, ce n’est pas un milieu de terrain. »



Le coach italien a ensuite parlé de la suite du mercato d’hiver. Il ne veut pas entendre parler du départ d’un de ses cadres, mais par contre il n’est pas opposé à des transferts de joueurs qui jouent moins à condition de recruter de meilleurs éléments au même poste. De Zerbi estime cependant que ce n’est pas forcément le bon moment : « J’ai toujours mal à la tête, ça ne change rien. Le fait que le mercato soit ouvert ne me touche pas. On doit renforcer l’équipe, pas l’affaiblir. Les joueurs importants comme Rongier ou d’autres ne doivent pas partir. Parfois, pour se renforcer il faut aussi vendre. Cela peut permettre d’acheter des joueurs plus fonctionnels à notre système. Mais ce n’est pas le moment. »

