L’Olympique de Marseille a réussi à attirer Konrad De La Fuente, l’un des joueurs les plus prometteurs de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Mundo Deportivo affirmait ce samedi que Pablo Longoria a pris des renseignements pour récupérer Illaix Moriba.

Lors de ce mercato estival 2021, l’Olympique de Marseille a connu une véritable révolution. Avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria aux manettes, le club a enregistré huit recrues… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tout est très alléchant !

Avec un duo Saliba – Luan Peres rassurant en défense, Gerson et Guendouzi au milieu et la sensation Konrad De la Fuente, le président marseillais a fait fort lors de son recrutement. Et il ne compterait pas s’arrêter là !

CHELSEA EN POLE POSITION POUR MORIBA?

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, Pablo Longoria aurait également tenté de récupérer le très prometteur milieu de terrain du FC Barcelone Illaix Moriba. En fin de saison, le joueur de 18 ans sera en fin de contrat. Par peur de le voir partir libre, le club catalan serait décidé à le vendre.

Plusieurs clubs se seraient renseignés mais toujours selon le média espagnol, c’est Chelsea qui mènerait la barque. Manchester City aurait également approché le joueur ainsi qu’un club en Allemagne dont le nom n’a pas filtré.

💥 En el Barça DESCARTAN que Ilaix Moriba renueve ❌ Salvo giro inesperado, en el Camp Nou dan por perdido al canterano y esperan que traiga una oferta para salir traspasado la próxima semana ✍️ @martinezferran https://t.co/1xqx6b02ge — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 7, 2021

LE POSTE DE LATERAL DROIT, LA PRIORITE DE LONGORIA

L’Olympique de Marseille est cité comme l’un des prétendants mais cela semble compliqué, surtout avec les finances actuelles du club. Récemment, Pablo Longoria l’a une nouvelle fois affirmé, l’OM a besoin de vendre avant de recruter de nouveaux joueurs. La priorité restant bien entendu le poste de latéral droit où il n’y a aucun joueur dans l’effectif. Les arrivées de Pol Lirola et Daniel Wass sont très attendus de côté de Marseille.

« Sur les différentes arrivées, nous sommes sur les négociations avec Pol. On parle entre la Fiorentina et nous. Le marché doit être un marché patient. Il y a beaucoup de clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations. La question de Wass et Lirola, on parle avec des clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’opérations jusqu’à présent » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/2021)