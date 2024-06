Mercato OM: Conceição absent, pas de réunion avec Villas Boas à Porto ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sergio Conceição est LA priorité de l’Olympique de Marseille. Cependant, le coach doit déjà se libérer de son contrat de 4 ans qu’il dispose avec le FC Porto. Une réunion était attendue ce lundi, il pourrait être annulée… Cependant la résiliation par consentement mutuel devrait rapidement intervenir !

Le média portugais O Jogo fait le point sur la situation à Porto. Alors que l’OM espère convaincre Sergio Conceicao, ce dernier doit d’abord s’accorder avec sa direction pour la rupture de son contrat. « Une nouvelle rencontre entre l’entraîneur des Dragons et le président était prévue ce lundi, mais il est peu probable qu’elle ait lieu, car Conceição reste en Algarve, en vacances, avec sa famille. (…) De toute façon, dans la pratique, il ne sera pas non plus nécessaire que l’entraîneur et le président s’assoient à la table. » Le journal précise que « les représentants de Conceição sont en contact permanent avec les responsables de Porto afin de surmonter le différend entre les parties et de mieux résoudre le contrat signé avec Pinto da Costa deux jours avant les élections. »

Pas de réunion mais le départ de Conceição est attendu

Le départ de Conceição ne fait pas de doutes, même si ce dernier a été très irrité d’apprendre que son adjoint Vítor Bruno devrait reprendre son poste. Pour autant, l’optimisme est de rigueur, « malgré tout cela, les parties s’attendent à ce que le problème soit résolu prochainement, ce qui est dans l’intérêt de tous, avec la formalisation d’un accord de résiliation par consentement mutuel. Ce n’est qu’à ce moment-là que Villas-Boas pourra officiellement engager Vítor Bruno et commencer à tout définir pour la nouvelle saison. »

FC Porto: contactos seguem para desatar nó e diferendo pode ser resolvido em breve https://t.co/UVc95mrmpW pic.twitter.com/JIjQUhkQIb — O Jogo (@ojogo) June 3, 2024





La séparation devait se passer en douceur, une clause permettant au FC Porto de se séparer de Sergio Conceição à moindre frais. Toutefois, en apprenant que son adjoint Vitor Bruno envisageait de lui succéder, le coach portugais s’est senti trahi. Il serait désormais prêt à aller au bras de fer.

Sérgio Conceição sente-se traído pelo adjunto Vítor Bruno e pelo FC Porto, mas continua disponível para sair do clube de uma forma amigável, e sem receber nem mais um euro. ⚽#sergioconceiçao #fcporto pic.twitter.com/Aw8oWpj4fX — maisfutebol (@maisfutebol) May 31, 2024

Longoria contraint de patienter sur le dossier Conceição

🔹Pablo Longoria aurait voulu annoncer l’entraineur avant la fin du mois de mai, mais il doit apprendre la patience car le timing ne dépend pas de ses efforts. Le dossier Sergio Conceiçao est complexe car il doit déja se libérer du FC Porto. Tout devrait s’accélérer à partir de… pic.twitter.com/XxNDUXtZjt — Infos OM (@InfosOM_) June 1, 2024

Selon L’Équipe, Pablo Longoria, qui souhaitait annoncer le nom du nouvel entraîneur avant la fin du mois de mai, est contraint de patentier sur le dossier Sergio Conceiçāo qui doit se libérer du FC Porto.

Réunion lundi prochain entre Villas Boas et Conceição

🔹Une réunion est prévue lundi prochain entre André Villas-Boas et Sergio Conceição 🇵🇹 pour trancher sur l’avenir de l’entraîneur. (@ojogo)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/tlVqa1S2kd — MercatOM (@Mercat_OM) May 30, 2024

D’après le média portugais O Jogo, une réunion est prévue lundi prochain entre André Villas-Boas et Sergio Conceição pour décider de son avenir. Un entretien décisif pour la direction olympienne dans la quête du nouvel entraîneur.

