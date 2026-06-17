Mercato OM : Genesio refuse ce club… pour Marseille !

L’avenir sur le banc du Paris FC est incertain. Même si Antoine Kombouaré en est toujours le coach, le club de la capitale étudie d’autres options dont celle menant à Bruno Genesio

La saison sur le banc du PFC a été agitée. Stéphane Gilli a été remplacé en cours de saison par Antoine Kombouaré qui a réussi à redresser l’équipe parisienne plutôt moyenne lors de la première moitié de saison. Le club détenu par la famille Arnault a terminé sa saison à la onzième place.

Kombouaré – PFC, une cohabitation sous tension

Un classement final qui semblait suffisant pour envisager le futur avec Kombouaré mais l’avenir ne semble pas si certain entre les deux parties. Le technicien kanak dispose toujours du soutien de la direction parisienne et notamment d’Antoine Arnault mais plusieurs points bloqueraient un éventuel accord pour continuer ensemble.

Le premier questionnement concerne la santé dans l’ancien entraîneur du PSG. Le technicien souffre d’un problème au genou qui nécessite une intervention chirurgicale et une période de convalescence. Attendue fin mai, la décision concernant son avenir aurait été repoussée à plusieurs reprises selon Foot Mercato.

Une mésentente autour de la durée du contrat

Les dirigeants du club parisien espéraient trouver un terrain d’entente dans les prochains jours mais le principal blocage concernerait la durée du futur contrat. Le Kanak souhaiterait prolonger jusqu’en 2028, soit une année de plus que ce qu’aimerait le PFC.

Le club parisien souhaite avancer rapidement sur le dossier pour se lancer dans sa phase de recrutement, pour lequel le club attend quatre à cinq recrues avec une enveloppe de 50 millions d’euros selon Foot Mercato. Le média en ligne indique que le Paris FC étudie plusieurs options dans le cas où aucun accord n’est trouvé avec Kombouaré.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La Roma a fait de la place pour payer le salaire de Greenwood !

Plusieurs pistes explorées, celle de Genesio écartée

Un des premiers noms qui revient d’après Foot Mercato est celui de l’ancien coach de Strasbourg Liam Rosenior. Libre après son expérience compliquée avec Chelsea, l’Anglais n’est resté que 104 jours sur le banc des Blues.

Malgré cet échec, il conserverait une belle cote auprès de plusieurs décideurs du PFC. La direction parisienne aurait aussi tenté sa chance auprès de Bruno Genesio. Mais le technicien français, libre de tout contrat après son départ du LOSC, a refusé et donne sa priorité à l’OM selon Foot Mercato. Le média annonce que l’Olympique de Marseille et Genesio auraient déjà un accord.

Un refus qui embête le club parisien mais qui rassure les supporters marseillais alors que rien n’a encore été signé entre l’OM et Genesio. Le flou demeure autour de la situation olympienne mais le futur entraîneur semble donc être connu.

Clarence Maillefaud