Mercato OM : il voulait signer à Marseille, mais l’OM n’a pas pu avancer…

Le nom d’Ilan Kebbal avait circulé autour de l’OM pendant le mercato estival. Selon L’Équipe, le milieu offensif du Paris FC avait pourtant une envie très claire : rejoindre Marseille. Un souhait partagé par le club olympien, qui suivait sérieusement son profil, mais les contraintes financières de l’OM ont empêché le dossier d’aller plus loin.

Kebbal avait fait de l’OM une priorité

À l’occasion du match entre le Paris FC et Strasbourg, L’Équipe est revenu sur le parcours d’Ilan Kebbal, aujourd’hui âgé de 28 ans. Le quotidien sportif précise que l’international algérien avait répété à ses proches cet été son envie de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Un intérêt loin d’être à sens unique. Côté marseillais, le profil du joueur plaisait également beaucoup. Grégory Lorenzi connaissait déjà très bien Kebbal et avait même tenté de le recruter à Brest auparavant. Nabil Djellit avait expliqué cet été que le directeur sportif de l’OM appréciait son profil depuis plusieurs années.

À lire aussi : Mercato OM : Nabil Djellit apporte une précision importante sur le dossier Ilan Kebbal

Les finances de l’OM ont bloqué le dossier

Le problème était surtout économique. Comme Football Club de Marseille l’avait déjà relayé pendant le mercato, l’OM ne disposait pas des moyens nécessaires pour avancer sur Kebbal et devait d’abord dégager des marges de manœuvre via des ventes. Aucun accord contractuel n’avait d’ailleurs été trouvé avec le joueur.

Le Paris FC, de son côté, était en position de force avec un joueur sous contrat jusqu’en 2028 et valorisé autour de 10 millions d’euros.

À lire aussi : Mercato OM : les dernières infos sur le dossier Ilan Kebbal

À lire aussi : Mercato OM : combien ça coûte le dossier Ilan Kebbal ?

Un regret au vu de son début de saison ?

Resté au Paris FC, Kebbal a depuis confirmé son importance dans le projet de Liam Rosenior. Il s’est notamment distingué au Vélodrome lors de la victoire parisienne 3-2 face à l’OM, avec une grosse activité dans la récupération et le jeu entre les lignes.

Le dossier Kebbal restera donc comme l’un des transferts qui auraient pu changer le visage du mercato marseillais. L’envie du joueur était bien réelle, l’intérêt de l’OM aussi, mais les contraintes financières ont une nouvelle fois dicté la conduite du marché olympien.