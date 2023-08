Mercato OM : La somme (dérisoire) annoncée par Fabrizio Romano pour Guendouzi !

L’Olympique de Marseille devrait officialiser le départ de Mattéo Guendouzi. Fabrizio Romano affirme que son départ devrait être autour des 13M€ en tout.

Mattéo Guendouzi file à la Lazio pour passer sa visite médicale ! Le milieu de terrain s’y engage en prêt payant d’1M€. Le club italien ajoutera 12M€ en option d’achat obligatoire. L’OM conserve 10% des droits sur le joueur.

Mattéo Guendouzi will undergo medical tests as Lazio player today. ⚪️🔵🇫🇷 €1m loan fee.

€12m obligation to buy.

10% sell-on clause for Marseille.

Guendouzi a été un peu saboté par l’OM

Pour Jean-Charles De Bono ce joueur a été « un peu saboté par le club. Il avait une marge de progression énorme. La saison dernière on parle de lui entre 25 et 30 millions et là on est autour de 12 plus bonus. », regrette l’ancien joueur.

« Je trouve que ce joueur on l’a bridé dans ce système. Le dernier match quand on le fait rentrer il est faux numéro 10 il n’est pas dans son système. Donc si c’est l’intérêt de la faire jouer comme ça autant le vendre. Mais en le vendant à ce prix là, je suis un peu déçu. International jeune joueur, capable de tirer son équipe vers le haut. ».

Pour rappel, Mattéo Guendouzi a une valeur de 25 millions d’euros selon Transfermarkt.

Du mal à vendre ?

L’OM a du mal à bien vendre ce n’est pas nouveau. Mais ça se confirme encore plus avec Mattéo Guendouzi. Nicolas Filhol est de cet avis. Pour lui, « les gens sont déçus. Ils voient des clubs comme Rennes faire des grosses plus values sur leurs joueurs, comme avec Doku. Ils l’ont vendu lorsqu’il était en forme. L’OM vend Guendouzi lorsqu’il ne joue plus. ».

D’autres exemples de la sorte peuvent être montrés. Comme les cas de Kamara et Thauvin qui n’auront pas rapporté d’argent, car partis libres tous les deux. Il y a aussi Milik revendu 6 millions d’euros. Ces différents cas montrent un mauvais timing dans les départs des joueurs de la part de l’Olympique de Marseille.

Même si il y a des circonstances particulières pour chacun des cas énumérés. Dans l’ensemble, l’OM de Pablo Longoria n’a jamais fait de grosse plus-values au niveau des ventes. Cela s’explique peut-être parce que le projet à Marseille est avant tout sportif et que Longoria veut rendre son équipe plus forte chaque année. Quoiqu’il en soit, il faudra s’améliorer de ce côté là pour que l’OM puisse se renforcer sans que Mc Court ne remettent de l’argent dans le club. Chose que l’Américain ne fera sûrement pas.