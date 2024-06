Mercato OM : Les 3 cadres que Longoria veut absolument garder !

Le marché des transferts ouvrira officiellement ses portes lundi prochain. La priorité des dirigeants marseillais est de boucler l’arrivée d’un entraîneur. Ils pourront ensuite travailler sur les contours du prochain effectif. Longoria aimerait conserver trois joueurs importants de l’effectif actuel.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas d’entraîneur. Sergio Conceiçao demeure la priorité numéro un du club marseillais. Les dirigeants de l’ OM attendent toujours sa réponse. Celle-ci ne devrait plus tarder. Sans coach, l’état-major Olympien peut difficilement lancer son mercato. Sans coupe d’Europe, et avec la grande incertitude des revenus liées aux droits TV, Marseille va devoir fortement réduire sa masse salariale.

Toutefois, selon les informations du journal La Provence, Pablo Longoria aimerait conserver trois jours importants de l’effectif actuel: Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang.

Diminuer la masse salariale en gardant se meilleurs joueurs…

Il faudra pour cela prolonger et revoir à la hausse le salaire du défenseur central argentin, auteur de sa meilleur saison sous le maillot olympien. Cela dépendra également des offres et des opportunités de chacun d’entre eux. Mais visiblement, la volonté est de conserver ses meilleurs éléments et d’exfiltrer ceux qui n’ont pas donné satisfaction pour réduire de manière drastique la masse salarial ainsi que le nombre de joueurs au sein de l’effectif professionnel la saison prochaine.