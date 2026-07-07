Mercato OM : L’incroyable déclaration de Ravanelli concernant Greenwood !

Revenu à l’Olympique de Marseille en 2024 avec un rôle stratégique auprès de la présidence, Fabrizio Ravanelli a quitté le club en mars 2026. L’ancien de l’OM, qui avait réalisé son rêve de revenir au sein du club olympien, n’a finalement pas vécu l’aventure qu’il espérait. À peine de retour en 2024, il a été progressivement mis à l’écart de la présidence olympienne, avant de quitter l’Olympique de Marseille il y a trois mois, au terme d’une procédure de licenciement initiée par l’OM, sans accord à l’amiable.

Du rêve au cauchemar…

Malgré une arrivée placée sous le signe de l’idylle, la collaboration entre Fabrizio Ravanelli et l’OM n’aura pas été de tout repos pour l’Italien. Arrivé le 8 juillet 2024 comme premier soutien à Pablo Longoria, l’ancien buteur marseillais a vu, au fil du temps, Mehdi Benatia prendre de plus en plus d’ampleur au sein du club olympien.

La fin de l’histoire entre Ravanelli et l’OM s’est définitivement scellée lorsque Mehdi Benatia a obtenu « les pleins pouvoirs » en février 2026, suite au départ de Roberto De Zerbi. L’ancien international marocain a initié et concrétisé l’arrivée d’Habib Beye, laissant Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli sur le côté.

Malgré la délicatesse de la situation, Mehdi Benatia a obtenu le soutien du propriétaire de l’OM, Frank McCourt, séduit par la volonté du Marocain de redresser le club dans un contexte devenu urgent en termes de résultats sportifs. Si cette situation a profité à Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli, lui, est resté dans l’incompréhension, comme l’a confirmé un de ses proches auprès de La Provence : « Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? ». Une fin d’aventure marseillaise pour le moins brutale pour l’ancien buteur italien, qui avait pourtant réalisé son rêve en revenant à l’Olympique de Marseille.

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Pourquoi Rome doit miser sur Greenwood…

Alors que Fabrizio Ravanelli n’est plus dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille depuis trois mois, il a donné un avis tranché sur Mason Greenwood et les rumeurs l’envoyant du côté de l’AS Roma, dans une interview accordée à Sportium. L’ancien dirigeant olympien s’est montré pour le moins explicite dans ses propos, estimant qu’en s’attachant les services de Greenwood, la Roma deviendrait candidate au Scudetto. Une déclaration qui souligne un peu plus la qualité de l’ailier anglais et sa capacité à faire franchir un cap à une formation.

« J’ai eu Mason à Marseille et un joueur comme lui dans cette Serie A fait 20 buts les doigts dans le nez. (…) Si la Roma prend Greenwood, elle fait un très grand coup et devient une sérieuse candidate au Scudetto. »

De son côté, malgré son intérêt pour le joueur, l’AS Roma tarde à formuler une offre à la hauteur des exigences de l’OM. Pour rappel, le club marseillais demande au minimum 50 millions d’euros pour son ailier anglais, sachant que 40 % du montant du transfert reviendront à Manchester United.

Après avoir été fixé sur son sort par l’UEFA et la DNCG, l’OM se montre clair concernant ses joueurs : le club ne bradera aucun élément et voudra les vendre au prix du marché, comme l’a rappelé le directeur sportif Grégory Lorenzi.

Du côté mercato, l’issue du dossier Greenwood pourrait aussi donner le ton de l’été marseillais : entre fermeté affichée sur les prix et nécessité de dégraisser un effectif, l’OM devra trouver un équilibre délicat. Reste à savoir si les prochaines semaines confirmeront cette ligne dure, ou si la pression du marché finira par rebattre les cartes.

Paul Laffisse