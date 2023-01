Mercato OM : Longoria hésite concernant Bamba Dieng !

Alors que les deux dossiers Moffi et Dieng semblent plus que jamais liés ! L’attaquant niégérian aurait un préférence pour Nice, du coup Pablo Longoria hésite a laisser Dieng filer vers le club breton…

Selon notre confrère de la Provence, Alexandre Jacquin, le président olympien ne ferme aucune porte mais ce laisse un temps de réflexion : « Concernant Dieng, à cette heure, Pablo Longoria réfléchit : si l’OM le laisse partir à Lorient, il faudra trouver un nouvel attaquant, pas simple en janvier… Inversement, dans quel état reviendra-t-il si l’OM refuse ? Le président olympien se laisse un temps de réflexion. »

Dieng, départ sans Moffi pas impossible ?

Selon Mohamed TOUBACHE-TER, Bamba Dieng devrait finalement s’engager avec Lorient sans contre partie dans le dossier Terem Moffi. Même si deux clubs anglais ont tenté leur chance, le jeune attaquant devrait bien s’engager avec le FCL. « Marseille ne bloque pas Bamba Dieng. Il va passer sa VM… elle est en cours. Deal finalisé entre les 2 clubs plus le concerné. Contrat de 4 ans et demi. 10M€ bonus compris ce qui en fera un des plus gros transferts de l’histoire du FC Lorient avec Grbic ! Sur le dossier Bamba Dieng, Leeds mais surtout Everton sont venus au dernier moment. Le joueur ainsi que son représentant ont eu une position claire: le projet lorientais & le temps de jeu. »

L’Olympique de Marseille veut absolument récupérer Terem Moffi au poste d’attaquant. Le FC Lorient voudrait faire signer Bamba Dieng pour le remplacer mais les deux dossiers tardent d’après plusieurs médias. Foot Mercato explique ce mercredi que l’international sénégalais est à Lorient pour passer sa visite médicale mais que deux clubs de PL sont encore intéressés !

Cependant, Pablo Longoria ne devrait pas hésiter à empêcher ce départ si Terem Moffi ne signe pas à l’Olympique de Marseille ! Le Nigérian négocierait actuellement avec d’autres clubs et serait d’ailleurs intéressé par un départ vers l’OGC Nice qui avait montré un fort intérêt ces dernières semaines.

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)