Mercato OM : Toutes les cartes sont rabattues avec le départ de Tudor !

Avec le départ d’Igor Tudor, l’OM se prépare à un mercato estival encore plus agité que prévu. Pablo Longoria va devoir satisfaire le nouveau coach qui va débarquer et devrait donc recruter à tour de bras.

Après le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria avait déclaré l’été dernier, « on a des idées très claires, des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête que l’on va privilégier. On veut donner de la continuité à un groupe fort. On veut augmenter le niveau de compétitivité de l’équipe. » Ce dernier devrait tenir le même discours ce lundi en conférence de presse bilan. Mais avec le départ d’Igor Tudor, le président doit trouver un coach mais va devoir aussi restructurer son effectif pour le faire correspondre aux exigences du nouveau technicien.

Quid des départs ?

Les joueurs prêtés, Bailly, Blanco, Tavares et Kaboré ne devraient pas rester. Selon La Provence, même si Issa Kaboré souhaite poursuivre sa carrière à l’OM, les dirigeants marseillais ne lèveront pas son option d’achat qui est jugée trop élevée car estimée à 20M€. En plus de ces 4 départs, quid de Kolasinac et Sanchez, deux titulaires importants sous Tudor mais qui seront libres à la fin du mois ? Enfin, l’OM compte réaliser des transferts cet été, Luis Suarez va rester à Alméria qui s’est maintenu, Pape Gueye pourrait lui rester au FC Séville.

Balerdi, Under et surtout Guendouzi annoncés sur le départ vont aussi attendre de voir qui va être le successeur du technicien croate. Capitaine face à l’ACA lors du dernier match de la saison samedi, l’ancien joueur d’Arsenal a évoqué son avenir : « Si je vais être à l’OM la saison prochaine ? La question ne se pose pas pour l’instant, il y a une défaite à assumer, il y aura des discussions avec la direction du club. On verra comment les choses vont se passer, il y aura un nouveau coach qui va venir, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte, a affirmé le milieu de terrain au micro de Prime. En tout cas, je suis très heureux d’être à l’OM ». Le départ de Tudor va peut être changé son état d’esprit, même si un gros chèque venant de PL ne devrait pas être refusé par la direction.

Des retours de prêts relancé ?

L’OM va aussi récupérer pas mal de joueurs prêtés. Cela ne sera pas le cas pour Strootman et Radonjic, tous les deux en fin de contrat. Luis Henrique est lui prêté jusqu’en décembre avec Botafogo. Alors que le cas Arek Milik est incertain, la Juve semble vouloir renégocier son option d’achat, Isaac Touré qui vient de réaliser 6 mois intéressants à l’AJA va revenir. Si Tudor ne semblait pas emballé par son profil, l’arrivée d’un autre entraineur pourrait lui offrir une chance à Marseille. Quid des Amavi, Lirola et De la Fuente, qui eux aussi vont revenir à l’OM en juillet ? A noter que le jeune Salim Ben Seghir va lui aussi rentrer en provenance de VA.

✦ Pour rappel, les autres joueurs prêtés cette saison : Arek Milik, Pape Gueye, Isaac Touré, Nemanja Radonjić, Pol Lirola, Konrad de la Fuente, Luis Henrique et Jordan Amavi.#MercatOM | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/CFI45csJhV — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) June 4, 2023

De nouveaux profils à recruter ?

A lire : Mercato OM : Les 6 premières rumeurs !

De premières rumeurs concernant Walace, Matar Sarr ou encore Osorio et Zakaria ont été évoquées. Mais avec le changement de coach, les profils pourraient changer. L’on peut par exemple s’interroger sur le recrutement de joueurs type piston si le prochain technicien joue avec une défense à 4 ? Quid aussi de la défense centrale si elle passe à deux éléments ? Les questions concernent tous les secteurs de jeu, le milieu également avec une probable remise en question du duo inamovible de Tudor Rongier / Veretout. L’attaque ne sera pas épargnée non plus ! Le chantier s’annonce grand.