Mercato OM : Un ancien coéquipier encense Jordan Veretout

Cyril Théreau, l’ancien coéquipier de Jordan Veretout à la Fiorentina est revenu sur l’arrivée du milieu français à l’OM. L’ancien attaquant pense que Pablo Longoria réalise une belle opération.

Jordan Veretout arrive à Marseille. Si son arrivée au sein de l’équipe ne se déroule pas dans les meilleures conditions, le milieu de 29 ans semble avoir toutes les qualités nécessaires pour s’imposer à l’OM et se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui par les dirigeants. C’est en tout cas ce que pense son ancien coéquipier à la Fiorentina, Cyril Théreau. Interrogé par La Provence, l’ancien attaquant de la Viola a donné son avis sur la prochaine arrivée de Jordan Veretout à Marseille.

« C’est un super joueur. Je l’ai connu à Florence, l’entraîneur était Stefano Pioli et il s’est imposé tout de suite. J’ai été surpris qu’il s’adapte si vite. Il a une très bonne qualité de passe, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, que ce soit en sentinelle devant la défense ou en relayeur. Il court beaucoup, il a un très gros volume de jeu et un très bon pied pour tirer les coups francs. Il est très bas sur les appuis, il est toujours en mouvement et il ne se blesse quasiment jamais. Et dans un vestiaire, c’est un bon gars. C’est une top recrue pour l’OM ! » Cyril Théreau – Source : La Provence (05/08/2022)

Veretout à Marseille ce vendredi ?

Le transfert de Jordan Veretout est quasiment bouclé. Le milieu de terrain de l’AS Roma est attendu à Marseille ce vendredi pour signer un contrat de trois ans.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est encore loin d’être terminé dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. La prochaine recrue olympienne devrait être Jordan Veretout. Les dirigeants de l’OM ont trouvé un accord avec l’AS Roma ce jeudi. Il resterait quelques détails à régler mais rien qui pourrait remettre en cause le transfert qui devrait coûter entre 10 et 12 millions d’euros au club phocéen. Le quotidien sportif précise par ailleurs que l’international français (29 ans, 5 sélections) devrait être à Marseille ce vendredi pour passer sa visite médicale avant de parapher un contrat de trois ans.

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

» Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)