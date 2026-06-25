Mercato OM : Un club de Ligue 1 cible Habib Beye ?

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Encore en poste en attendant l’arrivée probable de Bruno Genesio, Habib Beye est encore l’entraîneur de l’OM. Le technicien sénégalais préparerait la prochaine saison comme si de rien n’était. Pourtant son avenir devrait s’écrire ailleurs et un club étudierait son profil pour la saison prochaine.

L’avenir d’Habib Beye n’est pas totalement fixé mais il ne devrait pas être du côté de l’Olympique de Marseille. Alors qu’un grand flou entoure le club olympien, la direction marseillaise attend un nouveau verdict, cette fois de la part de la DNCG, pour y voir un peu plus clair et avancer sur les chantiers de la saison prochaine.

Habib Beye, une arrivée peu concluante à Marseille

L’OM n’a toujours pas vendu de joueurs et attend encore son nouvel entraîneur qui devrait être Bruno Genesio. Pourtant, Habib Beye est encore en poste. Arrivé en cours de saison suite au départ de Roberto De Zerbi, Beye n’a pas réussi à relever la barre.

Le club marseillais n’a pas atteint les objectifs fixés en Ligue 1 et en Coupe de France. Un échec qui devrait pousser Beye à aller voir ailleurs. Encore présent au club, certains clubs seraient sur les rangs et notamment le Paris FC (PFC).

Le Paris FC pense à Beye

Pendant que le départ d’Antoine Kombouaré semble se préciser comme l’indique Le Parisien, la direction du PFC étudie plusieurs profils dont celui du coach marseillais. Encore sous contrat un an, le contrat de Kombouaré poserait problème et notamment la demande formulée de l’ancien technicien du PSG concernant la durée du contrat.

Un accroc qui pousse le PFC a sondé plusieurs profils. Habib Beye serait une première piste qui pourrait plaire à la direction. Le journal Le Parisien indique que l’entraîneur de l’OM disposerait de nombreux partisans au sein du Paris FC même si sa candidature ne ferait pas non plus l’unanimité.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : McCourt a tranché pour Aubameyang et Kondogbia !

Un autre ancien entraîneur de Ligue 1 privilégié

Le club détenu par la famille Arnault privilégierait Liam Rosenior qui apparaîtrait comme le favori. Libre depuis le mois d’avril après son passage complètement raté à Chelsea, l’Anglais possède une belle expérience de la Ligue 1 du côté de Strasbourg. Le nom de Walid Regragui serait aussi évoqué sans pour autant être un potentiel favori.

Après avoir assuré le maintien du PFC, Antoine Kombouaré devrait donc laisser sa place. Le choix de son successeur devrait intervenir rapidement pour permettre au club parisien de lancer son mercato. Qui sera choisi ? Habib Beye ou un autre ? En tout cas, l’OM semble plutôt se concentrer sur son successeur.

Clarence Maillefaud