Mercato OM : un préparateur mental explique pourquoi certains joueurs se libèrent après leur départ !

Pourquoi certains joueurs semblent-ils se relancer après avoir quitté l’OM ? Pour Raphaël Pesenti, préparateur mental interrogé par La Provence, la réponse tient moins au niveau des joueurs qu’à l’environnement marseillais. Il estime notamment que la pression aurait été mal gérée par les dirigeants la saison dernière, au point d’installer une peur de l’erreur chez certains éléments.

« Clairement, c’est l’environnement »

Interrogé par La Provence sur les joueurs qui retrouvent des couleurs après leur départ de Marseille, Raphaël Pesenti a livré un constat très net.

« Pourquoi voit-on autant de joueurs réussir une fois partis de l’OM ? Le problème, c’est le joueur ou l’environnement ? Pour moi, clairement, c’est l’environnement. »

Selon lui, les dirigeants auraient insuffisamment protégé les joueurs de la pression naturellement très forte autour de l’OM.

« Pour aider son joueur, un dirigeant doit lui retirer de la pression, mais là, ils ont fait tout l’inverse. Non contents de ne pas protéger les joueurs de la pression qui règne naturellement à Marseille, les dirigeants en ont rajouté. »

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Une « peur de l’erreur » installée

Pesenti pointe également un mode de fonctionnement interne qu’il juge contre-productif.

« Ils ont aussi confondu l’autorité avec la responsabilisation. Bien entendu, les joueurs ont besoin d’un cadre, de règles. Mais cela passe beaucoup mieux quand on n’use pas, à ce point, du raccourci erreur-sanction. »

Avec, selon lui, une conséquence directe sur le terrain :

« Les joueurs veulent à tout prix éviter l’erreur et prennent moins d’initiatives. »

Une analyse qui renvoie forcément aux difficultés mentales, au manque de constance et à la fébrilité régulièrement affichés par l’OM ces derniers mois.

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Un chantier important pour Genesio

La nouvelle direction semble vouloir modifier certaines habitudes, mais le chantier reste immense. Bruno Genesio doit aujourd’hui reconstruire de la confiance tout en composant avec un effectif réduit après un mercato estival sans recrue.

Le technicien marseillais a d’ailleurs déjà insisté sur la nécessité de retrouver davantage de sérénité et de continuité dans le travail.

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Pour l’OM, la reconstruction ne passera donc pas seulement par les résultats ou le mercato. La gestion de la pression et la capacité à redonner de la liberté aux joueurs apparaissent également comme des enjeux majeurs.