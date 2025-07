Molina explique pourquoi McCourt n’a pas vendu, le prix de Rongier et gros concurrent pour Auba… les 3 infos OM de ce jeudi !

Voici les 3 infos OM de ce jeudi 10 juillet 2025 :

Le journaliste Romain Molina a livré une analyse percutante de la situation actuelle de l’Olympique de Marseille, lors d’un entretien diffusé sur Instagram avec Farid Rouas. Il a notamment souligné l’importance du rôle de Medhi Benatia, nouveau directeur sportif du club, tout en évoquant les raisons pour lesquelles Frank McCourt ne vend pas l’OM, malgré des rumeurs persistantes.

Concernant Medhi Benatia, l’ancien international marocain nommé à l’automne dernier, Romain Molina ne tarit pas d’éloges sur son implication : « Avant l’arrivée de Benatia, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient en vacances au club. Après, ça peut ne pas plaire aussi parce qu’il ramène des gens. Il y a du changement de personnel mais c’était déjà le cas avant. On va voir ce que ça va donner. Mais oui, c’est le patron ! Pour le coup, on peut toujours reprocher beaucoup de choses mais, c’est un mec qui bosse. »

A lire aussi : Mercato : Rongier ? “L’OM pourra trouver un profil plus jeune et plus prometteur, à moindre coût”

Ce témoignage conforte l’idée d’une reprise en main plus rigoureuse de l’organigramme sportif marseillais, après des années d’instabilité. Benatia incarne aujourd’hui une volonté de structuration plus ferme, dans un club souvent miné par les conflits internes.

Sur le dossier brûlant de la vente de l’OM, Romain Molina a jeté un pavé dans la mare en évoquant les raisons du blocage : « Le problème de McCourt, c’est qu’on lui a mis dans la tête que son club valait je ne sais pas combien. (…) Son club ne vaut pas grand-chose. (…) Tu en as 700, 800 millions. Personne ne va t’acheter ça. (…) Même 600, ça ne vaut pas 600, Marseille. »

Selon le journaliste, Frank McCourt resterait propriétaire non par attachement au projet sportif, mais parce qu’il surestime largement la valeur marchande de l’Olympique de Marseille. Un frein majeur à toute négociation sérieuse, alors que le club continue de perdre près de 100 millions d’euros par an sans Ligue des Champions.

En résumé, si Benatia incarne un renouveau professionnel en interne, la situation financière et les ambitions irréalistes de McCourt pourraient continuer à plomber l’avenir du club. Un équilibre fragile, à l’image des dernières saisons de l’OM.

Son implication, son professionnalisme et sa volonté de réorganiser l’organigramme sportif sont salués, même si cette dynamique entraîne des remaniements internes. Le Marocain incarne une volonté de structuration et de sérieux qui manquaient cruellement à l’OM ces dernières saisons.

Sur le dossier sensible de la vente du club, Molina se montre cinglant : selon lui, Frank McCourt garde l’OM non par passion, mais parce qu’il en surestime la valeur. « Le problème de McCourt, c’est qu’on lui a mis dans la tête que son club valait je ne sais pas combien… Même 600, ça ne vaut pas 600, Marseille », déclare-t-il.

Le journaliste rappelle que l’absence régulière de Ligue des Champions plombe les finances du club, avec des pertes avoisinant les 100 millions d’euros par an. Une situation intenable sur le long terme, d’autant plus que les prétendants potentiels sont refroidis par les exigences irréalistes du propriétaire américain.

Entre le sérieux affiché par Benatia et les ambitions financières de McCourt, l’OM semble à un carrefour stratégique. Le club dispose enfin d’un homme fort capable d’insuffler une dynamique de travail, mais reste prisonnier d’un actionnaire convaincu de posséder un joyau surévalué.

La reprise du contrôle sportif ne suffira sans doute pas à compenser l’inertie économique actuelle. À Marseille, le vent du changement souffle… mais il reste contré par les illusions de grandeur de son propriétaire.

En fin de cycle à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier pourrait quitter le club cet été. L’OM a fixé son prix de transfert à 10 M€, alors que les discussions sur sa prolongation sont au point mort.

Présent à l’OM depuis 2019, Valentin Rongier vit peut-être ses dernières semaines sous le maillot marseillais. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants phocéens ont placé le milieu de terrain sur le marché des transferts, et ont déjà fixé le tarif de son éventuel départ à 10 millions d’euros.

A lire aussi : Mercato : Rongier ? “L’OM pourra trouver un profil plus jeune et plus prometteur, à moindre coût”

Le principal point de blocage concerne la rémunération. Le club estime que Rongier, qui touche actuellement 330 000 € brut mensuels, est déjà bien payé. Le joueur, de son côté, souhaiterait se rapprocher des salaires de certains milieux passés récemment par Marseille, comme Geoffrey Kondogbia ou Ismaël Bennacer (prêté par Milan en janvier), qui gagnaient autour de 450 000 € mensuels.

Contrairement à certaines rumeurs, Rongier n’a jamais exigé d’être aligné sur les émoluments d’Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Højbjerg, des références salariales plus élevées. Mais l’écart reste trop important pour aboutir à un accord, et l’OM envisage désormais un départ comme une option crédible.

Plusieurs clubs se sont renseignés sur sa situation contractuelle, notamment Sunderland (via Florent Ghisolfi, ancien dirigeant de Lens) et le club italien de Côme. Aucun n’a encore formulé d’offre concrète, mais le compte à rebours semble bel et bien lancé.

À bientôt 6 ans de présence, Valentin Rongier est aujourd’hui le joueur le plus ancien de l’effectif marseillais. Un chapitre pourrait se refermer cet été.

A lire aussi : Mercato : L’OM tout proche de conclure l’arrivée de Timothy Weah !

Alors que l’Olympique de Marseille envisage sérieusement de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang, un nouveau concurrent pourrait bien tout chambouler sur ce dossier. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Al-Ettifaq s’est récemment positionné pour recruter l’international gabonais, qui devrait bientôt devenir agent libre à la suite de son départ d’Al-Qadisiyah.

“Al-Ettifaq s’est renseigné sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait devenir un agent libre d’Al-Qadisah. Tout dépendra du coût, mais des discussions ont eu lieu. Les conditions d’Aubameyang rendent l’accord difficile à conclure.”, a précisé Ben Jacobs sur ses réseaux sociaux.

🚨 Exclusive: Al-Ettifaq have enquired on Pierre-Emerick Aubameyang, who is set to be a free agent from Al-Qadisah.

Will all depend on cost, but talks have taken place. Aubameyang’s terms make it a difficult deal to pull off.

Ettifaq also alert to Abderrazak Hamdallah’s… pic.twitter.com/w0p6a7AKUO

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 9, 2025