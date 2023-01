Montpellier – OM : Les deux grosses incertitudes de Tudor !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier ce lundi à 19h00 à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Deux potentiels titulaires sont encore incertains avant ce match, le coach olympien a donc deux incertitude pour composer son onze !

Après une très large victoire contre Toulouse jeudi dernier, l’OM se déplace à Montpellier. Igor Tudor sera privé de Samuel Gigot qui doit suivre un protocole commotion suite au match face au TFC. Le coach olympien va-t-il relancer son fragile défenseur Eric Bailly et son international français Mattéo Guendouzi ?

Selon l’Equipe, Tudor et son staff ne veulent prendre aucun risque avec le défenseur prêté par Manchester United, Eric Bailly pourrait encore débuter sur le banc et rentrer en fin de match. Si tel est le cas, Balerdi retrouvera son poste axial laissant à Kolasinac celui d’axial gauche. Cela offrira donc à Tavares une place dans le onze alors qu’il n’était que remplaçant face au TFC.

Un doute concernant les titularisations de Bailly et Guendouzi ?

Alors que son coéquipier en équipe de France Jordan Veretout devrait retrouver sa place au milieu avec Rongier, un doute subsiste concernant Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain pourrait être remplaçant et donc laisser le poste de milieu offensif à Cengiz Under. Voici le onze probable que pourrait aligner Igor Tudor ce soir.

Lopez

Mbemba Balerdi (ou Bailly) Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Under (ou Guendouzi) Payet

Sanchez

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 𝗟𝗲𝘁’𝘀 𝗴𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼 ! 👓🚀 Nos olympiens 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿𝘁 l’année avec un minimum de 5️⃣ rencontres à disputer sur le mois de janvier. 🗓 pic.twitter.com/njmDtyqMEa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 1, 2023

« C’est un match difficile, dur. Qu’on gagne 1-0 ou un score fleuve, ça ne change rien. C’est une équipe forte sur les coups de pied arrêtés mais pas seulement. Savanier n’est pas le seul joueur dangereux, ils ont des ailiers intéressants notamment. (…) Veretout et Guendouzi sont en bonne forme même si ce n’est pas comme les autres joueurs ni dans l’état dans lesquels ils se trouvaient en première partie de saison. Au niveau physique, ils ont tous accusé le coup mais après deux matchs, je pense qu’on retrouvera le niveau précédent. Comme on l’a vu, Samuel Gigot n’est pas disponible sinon tout le monde est là. On verra après pour la liste. Isaak Touré est prêté lui. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/12/2022)