Naufrage, Genesio dans la tourmente et deux pistes pour janvier… Les 3 infos OM de la semaine !

La semaine a encore été très agitée autour de l’Olympique de Marseille. Entre la lourde défaite en Ligue Europa face au Besiktas, les difficultés grandissantes de Bruno Genesio et les premiers noms déjà évoqués pour le mercato hivernal, l’actualité olympienne n’a pas manqué. Voici les trois informations majeures à retenir de la semaine.

1. Besiktas – OM : un naufrage qui confirme la mauvaise série

L’OM a vécu une soirée très difficile jeudi en Turquie. Battus 4-1 par le Besiktas pour leur entrée en lice en Ligue Europa, les Marseillais ont concédé une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Après une première période encore équilibrée et l’égalisation du jeune Keyliane Abdallah, Marseille s’est complètement désuni après la pause. Bruno Genesio a lui-même reconnu que son équipe s’était « effondrée » et avait perdu toute organisation collective.

À lire aussi : OM : Moments compliqués pour Genesio, « on s’est effondrés »

2. Genesio rejoint un triste record vieux de 62 ans

La série noire de l’OM a une conséquence statistique particulièrement lourde. Après cinq matches officiels sur le banc marseillais, Bruno Genesio compte déjà quatre défaites.

Selon Stats Foot, il faut remonter à Mario Zatelli en 1964 pour retrouver un entraîneur de l’OM ayant perdu quatre de ses cinq premières rencontres officielles. La seule victoire de Genesio reste pour l’instant le succès inaugural 4-0 face à Strasbourg. (OM)

À lire aussi : L’OM de Genesio égale un triste record vieux de 62 ans !

3. Mercato OM : deux premières pistes déjà évoquées pour janvier

Malgré un mercato estival terminé sans la moindre recrue, l’OM prépare déjà la suite. Deux noms ont notamment été évoqués cette semaine en vue du prochain marché hivernal.

Selon Matteo Moretto, Marseille suivrait Tosin Adarabioyo, défenseur central de Chelsea. À ce stade, aucune offre n’aurait été formulée. Dans le même temps, le gardien italien Elia Caprile, sous contrat avec Cagliari, aurait également été approché selon Nicolò Schira.

À lire aussi : Deux pistes pour janvier, Benatia revient sur le prix de Greenwood et OM – PSG ne fait pas le plein… Les 3 infos OM de ce mardi

La semaine se termine donc dans un climat lourd avant OM – PSG dimanche soir au Stade Vélodrome. Entre urgence sportive et réflexion autour du prochain mercato, Marseille doit désormais tenter d’enrayer une dynamique devenue très préoccupante.