Nouvelle offre recalée par Lens pour Wahi? La décision pour Mbemba.. Dortmund sort du silence pour Moukoko… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Nouvelle offre recalée par Lens pour Wahi? La décision pour Mbemba.. Dortmund sort du silence pour Moukoko…

Mercato : Lens recale encore l’OM pour Wahi?

L’OM continue le pressing pour s’offrir Elye Wahi. Les Marseillais ont même formulé une nouvelle offre également refusé par les Lensois. Les Nordistes ne veulent pas entendre d’un prêt.

L’OM continue de pousser pour recruter son numéro 9, après les désirs trop onéreux d’Arsenal, c’est Lens qui refuse les offres marseillaises. Le bord marseillais avait proposé un prêt payant avec obligation d’achat pour Elye Wahi, 22 millions+ 4 bonus. Offre recalée par les Lensois qui ne veulent pas d’un prêt et réclament plus de 35 millions d’euros pour lâcher le buteur français. D’autres clubs anglais sont sur le dossier et Lens est prêt à faire bloc tant que l’offre ne leur convient pas.

🚨#RCL 🔴🟡 #mercatom 🔵⚪️

▶️l’OM a fait 2 approches concrètes pour Elye Wahi avec la même méthodologique à savoir prêt payant avec obligation d’achat

▶️le RC Lens est inflexible, ne veut pas entendre parler de prêt et réclame plus de 35 M€ pour laisser filer Wahi

▶️Lens sait… pic.twitter.com/y2hbrp2T7A — Sébastien Denis (@sebnonda) August 7, 2024

Le remplaçant de Wahi déjà trouvé

Avec la forte volonté d’Elye Wahi de signer à l’OM, les Lensois se sont activés pour trouver son remplaçant au plus vite. Les sangs et or travaillent sur le dossier M’Bala Nzola, attaquant de la Fiorentina comme successeur au buteur français. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives, l’attaquant angolais devrait arriver sous la forme d’un prêt, un accord est quasiment trouvé entre les deux parties.

🚨🔴🟡🇦🇴 #Ligue1 | 🔐 Accord quasiment trouvé entre Lens et la Fiorentina pour le prêt de M’Bala Nzola Avec @sebnonda et @CasseJosue https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/t3BKFCpDAa — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 7, 2024

Moukoko en plus de Wahi

Le bord olympien travaille en parallèle sur un autre dossier en attaque, celui du jeune Youssoufa Moukoko (19 ans). Comme l’indique le journaliste Andrés Onrubia Ramos, les deux opérations sont indépendantes. L’intention de l’OM est donc de réunir en attaque Wahi et Moukoko. « Les dirigeants sont optimistes pour clôturer ces deux opérations. » indique-t-il sur son compte Twitter.

Además del fichaje de Gerónimo Rulli, el OM trabaja actualmente en los fichajes de Elye Wahi y Youssoufa Moukoko. Ambas operaciones son independientes, por lo que la intención del club es juntarles en ataque. Optimismo para cerrar las dos operaciones. pic.twitter.com/dzqTXi3hVm — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 6, 2024

Mercato OM : Le club a pris une grande décision pour Mbemba

L’OM ne devrait pas laisser filer Chancel Mbemba d’après La Provence malgré sa mise à pied. Le Congolais garde une belle valeur marchande.

Malgré les différents entre le club et Chancel Mbemba, l’OM aurait pris une décision d’après La Provence. Le joueur ne sera pas licencié pour faute grave mais sera conservé jusqu’à ce qu’il soit vendu. Sa belle valeur marchande a penché dans la balance pour les Marseillais qui espèrent récupérer un chèque.

Les précisions sur le clash avec Mbemba

Chancel Mbemba est mis de côté par Roberto De Zerbi. Le défenseur ne semble pas entré dans les plans du club pour le futur ni même d’être considéré comme un potentiel joueur de rotation. La Provence explique pourquoi le joueur a été mis à pied après l’info de RMC.

Le Congolais aurait eu de mauvais comportements ces dernières semaines, notamment avec Ali Zarrak, proche de Benatia qui s’occupe de la réserve et fait partie de la direction sportive du club. Le quotidien local évoque également de mauvais comportements avec Eugène Koshelev, manager du club, lors de la CAN.

Selon @laprovence, Mbemba s’en serait pris verbalement à Ali Zarrak (membre de la direction sportive en charge de la réserve et proche de Benatia) devant les jeunes dirigés par Jean-Pierre Papin. — OManiaque (@OManiaque) August 7, 2024

Benatia et Longoria interpellés sur leur comportement avec Mbemba !

Le président de l’Union des Footballeur du Congo et ancien international Herita Ilunga a ciblé la direction de l’Olympique de Marseille pour leur choix d’avoir mis Chancel Mbemba de côté.

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel. », a posté l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.

Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de @mbemba22 est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs.

Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme… pic.twitter.com/vTH8dlL7sA — Herita ILUNGA (@Herita23) July 27, 2024

Mercato OM : Dortmund sort du silence pour Youssoufa Moukoko

C’est l’un des dossiers chauds de ce mercato, l’OM veut attirer Youssoufa Moukoko pour renforcer l’attaque marseillaise. L’attaquant du BVB est très proche d’un départ cet été.

Annoncé comme dossier indépendant des pistes Wahi/ Nketiah, Youssoufa Moukoko est proche de l’OM, les contacts avec la direction de Dortmund sont réguliers pour un prêt avec option d’achat selon 90 minutes. En conférence de presse le directeur sportif du BVB a semblé indiqué que l’international allemand était proche d’un départ. « J’ai une relation spéciale avec lui. Je crois que je l’ai fait venir au BVB quand il avait 11 ou 12 ans. Il a beaucoup progressé jusqu’au niveau international sénior. Nous avions quatre attaquants et maintenant nous en avons trois. Je pense que ce n’est pas si mal pour le moment en raison de son temps de jeu et son taux de réussite. Il y a quelques autres noms qui ont fait l’objet de rumeurs dans les médias.

En fin de compte, ce sont des joueurs du BVB. Ils ont tous leurs qualités et si des joueurs viennent nous voir et pensent qu’ils n’ont pas le temps de jeu qu’ils méritent d’avoir, nous devons voir si nous sommes prêts à trouver une solution. Au final, il y a toujours trois gagnants : le club qui recrute, le joueur et l’intérêt du BVB. En d’autres termes, c’est ainsi que les choses se sont passées dans le cas présent. Et cela vaut pour tous les autres joueurs« , a lancé Lars Ricken dans des propos relayés par BeiN Sports.

🚨L’OM considère que Moukoko n’est pas un 9 ! Il pourra être associé avec Elye Wahi. [🥇@AndiOnrubia] pic.twitter.com/AsvkfEUXnn — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 6, 2024

L’OM avance sur la succession de Pierre-Emerick Aubameyang

Nous sommes le 7 août 2024 et il n’y a toujours pas de successeur à Pierre Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque à l’OM. Plusieurs pistes sont explorées dont Elye Wahi ces dernières heures. Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier en expliquant qu’Eddie Nketiah est toujours visé. Cette option reste plausible bien qu’une offre ait encore été refusée par le bord d’Arsenal il y a une semaine. Pour terminer, le journaliste ajoute que ces deux dossiers au poste d’attaquant ne sont pas liés à la piste menant à Youssoufa Moukoko.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille explored move for Wahi in the last 24 hours… …while Eddie Nketiah option remains on the table after Arsenal open to discussing terms of the deal again after bid rejected last week. OM are reflecting. 💭👀 Moukoko, separate deal. pic.twitter.com/k8SgdMzqBa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024

