Objectif plus gros transfert, bonne nouvelle pour De Zerbi et David a tranché… les 3 infos OM de ce lundi

Voici les 3 infos OM de ce lundi. L’OM reste inflexible face à l’intérêt de l’AS Roma pour Leonardo Balerdi, réclamant au moins 45 millions d’euros pour envisager un transfert de son capitaine. Adrien Rabiot, touché au mollet et absent avec les Bleus, sera finalement disponible pour le déplacement crucial à Reims ce samedi. Quant à Jonathan David, un temps ciblé par l’OM, il privilégie un départ en Liga plutôt qu’un transfert à Marseille.

La Roma surveille Balerdi, mais l’OM reste intransigeant

Le défenseur argentin Leonardo Balerdi est dans le viseur de l’AS Roma, mais l’Olympique de Marseille reste inflexible. Le club phocéen réclame au moins 45 millions d’euros pour son capitaine et n’a entamé aucune discussion officielle avec la formation italienne.

Alors que La Gazzetta dello Sport annonçait ce matin un accord de principe entre Leonardo Balerdi et l’AS Roma, l’information a rapidement été nuancée par RMC Sport. Selon le média français, l’Olympique de Marseille n’a aucune intention de laisser partir son défenseur central argentin. Le club phocéen, qui considère Balerdi comme un élément clé de son effectif, affiche une position ferme : il faudra un chèque d’au moins 45 millions d’euros pour envisager un départ cet été.

Pour l’heure, aucune négociation officielle n’a été ouverte entre l’OM et la Roma. Mais le club italien continue de surveiller le dossier de près, conscient qu’il devra se montrer particulièrement convaincant pour espérer attirer le capitaine marseillais.

Si l’intérêt de la Roma est bel et bien réel, confirmé par RMC Sport, le club de la capitale italienne se heurte à la fermeté marseillaise. Leonardo Balerdi, arrivé en provenance de Boca Juniors, est aujourd’hui un cadre du vestiaire et ne partira pas sans une offre XXL. Les 20 millions d’euros évoqués en Italie semblent loin des attentes phocéennes.

Cette saison 2024-2025, Leonardo Balerdi a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot olympien. Il s’est imposé comme le véritable patron de la défense marseillaise.

Statistiques globales de Leonardo Balerdi à l’OM

Statistiques Valeurs Matchs joués 178 Titularisations 146 Entrées en jeu 31 Remplacements 17 Buts 5 Passes décisives 1 Cartons jaunes 42 Cartons rouges 6

Dans une interview accordé récemment à BFM Marseille, Balerdi avait abordé son avenir personnel, évoquant la perspective d’un transfert futur : « J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM. »

Le mercato estival pourrait encore une fois être animé du côté de Marseille, avec un dossier Balerdi qui pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons chauds à suivre. En attendant, l’OM pose ses conditions et rappelle qu’il ne bradera pas son capitaine, courtisé mais bien ancré sur la Canebière… pour le moment.

Rabiot de retour samedi avec l’OM !

L’OM va devoir retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 avec un déplacement à Reims ce samedi à 17h. Lors du dernier match face au PSG, Roberto De Zerbi a du faire avec les absences de Murillo, Hojbjerg et même Bennacer. Lors de la trêve, Adrien Rabiot s’est blessé au mollet mais il devrait être finalement apte ce samedi !

Absence remarquée lors du match France-Croatie (2-0, 5-4 tab), Adrien Rabiot ne souffre toutefois d’aucune blessure sérieuse et sera disponible pour le déplacement de l’OM à Reims, samedi. Selon La Provence, le staff médical de l’OM reste serein concernant l’état de forme du milieu de terrain. « Son mollet ira très bien d’ici samedi, il pourra reprendre avec l’OM », a confié une source proche du club. Un soulagement pour Roberto De Zerbi, qui pourra compter sur un joueur essentiel dans l’entrejeu.

Touché au mollet, il sera disponible pour le prochain match de l’OM

L’absence de Rabiot lors du match des Bleus ne résulterait donc que d’une mesure de précaution. Aucune lésion musculaire n’a été détectée, ce qui laisse entrevoir une reprise normale de l’entraînement avec le groupe marseillais.

L’Olympique de Marseille, en difficulté ces dernières semaines avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, a besoin de se relancer rapidement. Le retour de Rabiot pour cette rencontre capitale contre le Stade de Reims pourrait offrir un atout supplémentaire à un effectif en quête de stabilité.

Avec un classement qui se complique et une pression croissante, l’OM n’a plus droit à l’erreur et devra réagir. L’expérience et la maîtrise de Rabiot au milieu de terrain seront précieuses pour tenter d’inverser la dynamique. Rendez-vous samedi pour savoir si l’OM saura profiter de ce retour pour rebondir en championnat.

David veut jouer en Liga !

L’été dernier l’OM a opté pour Elye Wahi afin de devenir le buteur tant recherché. Le jeune buteur ne s’est pas imposé et a été exfiltré au mercato d’hiver, mais l’ancien lensois n’était pas la seule cible. En effet, le club olympien avait a priori aussi approché le buteur du LOSC Jonathan David qui sera libre cet été et qui se voit bien en Liga !

L’Olympique de Marseille a tenté de recruter Jonathan David l’été dernier, mais l’opération n’a pas pu aboutir. C’est ce qu’a révélé Daniel Riolo dans l’émission L’AfterFoot sur RMC Sport en novembre dernier. Le journaliste avait affirmé que l’OM avait pris contact avec l’agent de l’international canadien, mais que le transfert était hors de portée financièrement pour le club marseillais. « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent », a-t-il expliqué.

De son côté, Olivier Létang, le président du LOSC, a démenti cette version, assurant qu’aucune approche officielle n’avait été faite par Marseille. « Je ne sais pas, l’OM ne m’a jamais contacté. Je n’ai pas cette information. » Une déclaration qui laisse planer le doute sur l’existence réelle de négociations entre les deux clubs.

Riolo affirmait que l’OM a tenté David, Letang ne confirme pas…

Malgré cet intérêt, Jonathan David semble avoir d’autres ambitions pour son avenir. L’attaquant de 24 ans, auteur de 14 buts en 26 matchs de Ligue 1, a récemment évoqué son rêve de jouer en Liga. « La Premier League est beaucoup plus rapide et physique que tous les autres championnats. Mais pour ma part, j’ai grandi en regardant beaucoup la Liga et, pour moi, c’est mon championnat préféré. C’est le championnat que j’ai le plus aimé regarder, donc un jour j’aimerais jouer là-bas », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Alors que l’OM cherche à renforcer son secteur offensif en vue d’une possible qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, la piste Jonathan David semble définitivement refermée. Le buteur lillois, actuellement troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Mason Greenwood et Ousmane Dembélé, pourrait donc prendre la direction de l’Espagne lors du prochain mercato. Reste à savoir quel club espagnol tentera de s’attacher ses services.