OM : Aguerd sous protocole, fortune de McCourt et Emerson relancé en Italie… Les 3 infos de ce lundi

L’actualité de l’OM reste animée en ce lundi 28 septembre 2026. Nayef Aguerd poursuit encore un protocole spécifique avec la sélection marocaine, la fortune personnelle de Frank McCourt continue de progresser malgré les pertes du club, tandis qu’Emerson Palmieri serait toujours suivi en Italie. Voici les trois informations à retenir.

Aguerd poursuit encore son protocole de reprise

Nayef Aguerd n’a pas accompagné la sélection marocaine en Afrique du Sud. Le défenseur central de l’OM est resté au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora afin de poursuivre son protocole de reprise.

Le joueur revient d’une période compliquée marquée par une pubalgie persistante et une inflammation osseuse. Son programme actuel semble surtout destiné à limiter les déplacements et à poursuivre sa montée en puissance dans les meilleures conditions.

Aguerd reste néanmoins à disposition du Maroc pour les prochaines échéances.

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La fortune de Frank McCourt continue d’augmenter

Alors que l’OM traverse une période financière délicate, la fortune personnelle de Frank McCourt poursuit sa progression.

Selon Sportune, qui s’appuie sur les estimations de Forbes, le patrimoine du propriétaire américain de l’OM serait désormais évalué à environ 1,55 milliard de dollars.

Une hausse qui contraste avec la situation économique du club marseillais, engagé dans une politique de réduction des dépenses et de la masse salariale.

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Emerson finalement vers l’Italie plutôt que le Brésil ?

L’avenir d’Emerson Palmieri pourrait connaître un nouveau rebondissement.

Alors que le latéral gauche est régulièrement annoncé de retour au Brésil à l’issue de la saison, la Juventus continuerait de suivre son profil en vue du mercato hivernal.

Selon la presse italienne, son expérience et sa connaissance de la Serie A séduiraient toujours à Turin. Pour l’OM, un éventuel départ dès janvier poserait toutefois la question de son remplacement dans un effectif déjà limité.

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Entre gestion des internationaux, finances et premiers dossiers mercato, la trêve reste donc loin d’être calme autour de l’Olympique de Marseille.