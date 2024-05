OM – Atalanta (Ligue Europa): à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta au Vélodrome ce soir pour la 1/2 finale d’Europa League aller. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre de Coupe d’Europe dans cette article.

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset reste sur cinq défaites face à Villarreal (3-1) et contre Rennes (2-0) avant la trêve internationale, le PSG à la reprise, le LOSC ainsi que l’aller de Benfica, l’OM a réussi à se remettre en confiance et à l’endroit. L’infirmerie marseillaise devrait se vider avec notamment les retours de Mbemba et Merlin annoncés. Gigot est suspendu pour cette rencontre et ne pourra donc pas jouer.

Garcia, Gueye et Onana ne sont pas dans la liste de l’UEFA et ne pourront donc pas être utilisés par le coach Gasset.

Pablo Longoria promet « l’enfer » aux hommes de Gasperini

« Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool mais jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome. Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes la Ligue 1 », a indiqué le président olympien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Pablo Longoria promet l’enfer à l’Atalanta : « Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool mais jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome.

Comment Parier sur le match OM – Atalanta ?

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Atalanta?

L’OM affronte l’Atalanta ce soir . Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur M6.

Comment voir OM – Atalanta en streaming ?

Il vous faudra bénéficier de la TNT pour suivre cette rencontre.

Un 3-4-1-2 hybride ?

Lopez Mbemba Balerdi Murillo Clauss Henrique Veretout Kondogbia HenriqueHaritNdiaye Aubameyang

« L’Atalanta a un effectif de très haut niveau »

Interrogé ce mercredi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué les qualités de son adversaire : « Si l’Atalanta est en finale de Coupe d’Italie, lutte pour la Ligue des Champions et est en demi-finale de Coupe d’Europe, c’est que l’entraîneur travaille très bien, a affirmé Gasset. Je connais personnellement Lookman, Touré. Ce sont des joueurs qui ne sont pas titulaires mais lorsqu’ils rentrent, ils n’affaiblissent pas l’équipe. L’Atalanta a un effectif de très haut niveau », a-t-il ajouté.