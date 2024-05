OM: Nasri inquiet avant l’Atalanta

L’Olympique de Marseille recevra l’Atalanta Bergame ce jeudi pour le compte des demi-finales aller de la Ligue Europa. Samir Nasir, ex-milieu olympien (2004-2008), est inquiet avant cette rencontre.

L’OM accueillera l’Atalanta ce jeudi pour le compte des demi-finales aller de la Ligue Europa. Samir Nasri, ancien milieu marseillais (2004-2008), est peu confiant avant ce rendez-vous.

« Je suis un peu moins confiant pour Marseille que pour Paris »

« Je suis un peu moins confiant pour Marseille que pour Paris, a affirmé Nasri lors du Canal Football Club ce mardi. Le cœur y est. Après, je pense qu’il va falloir faire la différence au match aller. Un peu à l’image de ce qu’ils avaient fait face à Villarreal, car l’Atalanta ce n’est peut-être pas un nom qui fait rêver, mais c’est une équipe très sérieuse en Italie. Leur entraîneur Gian Piero Gasperini, qui est là depuis des années, demande à son équipe de beaucoup courir. Et quand on voit les problèmes physiques des Marseillais en ce moment et tous les blessés, même s’ils en récupèrent, je me fais un peu de soucis », a-t-il ajouté.

Longoria promet « l’enfer » à l’Atalanta

Pablo Longoria promet l’enfer à l’Atalanta : « Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool mais jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome.

Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes la Ligue 1. » (@Gazzetta_it) #OMATA #TeamOM pic.twitter.com/k3Zv0ymavZ — Infos OM (@InfosOM_) April 30, 2024

« Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool mais jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome, a indiqué Pablo Longoria dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes la Ligue 1 », a-t-il conclu.

