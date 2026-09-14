OM : Benatia cash, une piste pour l’après De Lange et Genesio prêt à changer son onze… Les 3 infos de ce lundi

Ce lundi 14 septembre, l’actualité de l’OM est marquée par la sortie très forte de Medhi Benatia sur la situation du club, la possibilité d’un retour à terme de Simon Ngapandouetnbu au poste de gardien et les choix que Bruno Genesio pourrait effectuer face à Besiktas en Ligue Europa. Voici les trois infos OM du jour.

1. Benatia : « L’actionnaire a décidé de fermer un petit peu les robinets »

Pour sa première sur le plateau du Canal Football Club, Medhi Benatia a livré une analyse très directe de la situation actuelle de l’OM.

L’ancien directeur sportif marseillais estime que les choix de Frank McCourt ont directement pesé sur le mercato estival.

« Après 10 ans de déficit, il a décidé de fermer un petit peu les robinets. La vérité, c’est celle-là. Donc forcément, tu as dû vendre, tu as dû alléger la masse salariale. »

Benatia a également défendu Bruno Genesio, qu’il considère comme « le top coach que l’OM pouvait signer cet été », tout en reconnaissant l’échec de la saison dernière : « La vérité, c’est qu’on s’est plantés. »

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2. Et si Ngapandouetnbu redevenait une option pour l’OM ?

Le poste de gardien pourrait devenir un dossier à suivre dans les prochains mois.

L’OM s’appuie actuellement sur Jeffrey De Lange, sans véritable doublure installée derrière lui. Dans ce contexte, le début de saison de Simon Ngapandouetnbu à Montpellier attire forcément l’attention.

L’ancien gardien olympien, parti en 2025, réalise un bon début de saison avec quatre clean sheets en six rencontres.

Marseille aurait surtout conservé une priorité de rachat à des conditions avantageuses, ce qui pourrait permettre au club de se repositionner à l’avenir si le Camerounais confirme sa progression.

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3. Besiktas – OM : Genesio pourrait changer plusieurs choses

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio pourrait profiter de l’entrée en lice en Ligue Europa face à Besiktas pour faire évoluer son onze.

Selon La Provence, le coach marseillais pourrait notamment recentrer Amine Harit en numéro 10 et offrir une titularisation à Keyliane Abdallah sur le côté droit.

Dans cette configuration, Angel Gomes pourrait débuter sur le banc. Une autre option serait également étudiée : un passage en 4-4-2, avec Amine Gouiri et Neal Maupay associés en attaque.

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