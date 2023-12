OM : C’est confirmé pour Ndiaye !

Iliman Ndiaye a rejoué face à Brighton ce jeudi soir après avoir manqué les deux dernières rencontre face à Lyon et Lorient suite à sa lourde suspension. L’OM a réussi à faire alléger cette sanction et le joueur sera disponible face à Clermont ce dimanche…

Comme le précise le quotidien l’Equipe, « Iliman Ndiaye sera finalement disponible pour la réception de Clermont, ce dimanche. Initialement suspendu pour trois matches fermes par la commission de discipline de la LFP, l’attaquant de l’OM a en effet vu sa sanction allégée à deux matches ferme plus un autre avec sursis. Le club olympien, qui avait reçu les conclusions de la commission de discipline lundi, avait décidé de faire appel de cette suspension devant le CNOSF qui lui a donc donné raison. »

#OM Confirmation de l’avis favorable donné par le CNOSF après le dossier déposé par l’OM sur la sanction reçue par Iliman Ndiaye.

De trois matchs ferme, on passe à 2 ferme (déjà purgés) + 1 avec sursis.

Iliman Ndiaye est dispo pour #OMCF63 dimanche. @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/kHzoLALtUT — Karim Attab (@karimattab1) December 15, 2023

La commission de discipline n’avait pas fait dans la dentelle et avait fortement sanctionné le joueur de l’OM, Iliman Ndiaye. Exclu face à Rennes suite à une frappe non maitrisé, l’international sénégalais a pris 3 matches fermes.

La commission de discipline a infligé, ce mercredi, trois matches de suspension ferme à Iliman Ndiaye, expulsé dimanche dernier entre l’OM et Rennes. Expulsé lui aussi pour un tacle sur Kondogbia lors de ce match, Christopher Wooh n’a pris qu’un match ferme, Gianluigi Donnarumma en a pris deux.

Les décisions de la LFP

Trois matches de suspension ferme

Boubakar Kouyaté (Montpellier)

Iliman Ndiaye (Marseille)

Deux matches de suspension ferme

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Florian Sotoca (Lens)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Christopher Wooh (Rennes)

Un match de suspension ferme*

Aron Donnum (Toulouse)

Jean-Kévin Duverne (Nantes)

Aleksandre Golovine (Monaco)

Facundo Medina (Lens)

Arrivé en star avec un accueil digne des plus grands joueurs, Iliman Ndiaye déçoit en ce début de saison. Le Sénégalais a du mal à se remettre de son été mouvementé et malgré de belles performances, il ne pèse pas assez pour répondre aux attentes placées en lui. Marc Libbra a été questionné par Afrik-Foot sur le début de saison de l’OM et les quelques joueurs africains de l’effectif. L’ancien joueur marseillais n’a pas compris qu’on lui fasse un tel accueil.

Sarr, Ndiaye… C’est pareil, ce sont des gamins, ce sont de jeunes joueurs. Ndiaye qui arrive d’Angleterre et qu’on ne connaissait pas forcément. C’est un pari, on le sait. Sarr c’est pareil, on va tenter un pari. On peut se permettre quand on évolue dans un autre club de dire « oui, ça va se passer, ça va le faire », mais à Marseille on ne fait pas de cadeau, rappelle Marc Libbra dans un entretien à Afrik-foot. Ndiaye, quand il est arrivé, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil. A un moment donné, il faut arrêter les bêtises et ce qu’on a fait autour de lui. Les gens, ils rêvent… Ça me rappelle une chose : quand Drogba s’en va, c’est Peguy Luyindula qui arrive si mes souvenirs sont bons et on compare de suite. Mais ce n’est pas comparable ! Je me suis dit, « mais ils sont complètement fous ! » Je dis ça parce que je connais l’ambiance de Marseille, ce sont des mecs qui vont rêver et on se dit « ouais, ouais ça va être pareil que Drogba. » Mais Alexis Sanchez ne pourra jamais être remplacé, et Aubameyang ce n’est pas le profil d’Alexis Sanchez. Et Ndiaye, qui est un joueur qui a évolué en Championship, il doit faire ses preuves en France. Qu’on le veuille ou non, la Ligue 1 est plus difficile. (…) On prend les joueurs africains qui sont arrivés cette année, si on les met dans le moule de la saison passée, ça peut fonctionner. Cette année, ils sont tous dans le dur. Il va falloir s’arracher, se battre chaque matin et chaque soir pour s’en sortir.