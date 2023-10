Ce supporter de l’OM lâche : « Ceux qui ont commis ces actes ne sont pas des vrais supporters »

À la suite du caillassage du bus lyonnais et de la blessure de Fabio Grosso au visage, la rencontre qui opposait l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais ce dimanche a été annulée. Une décision totalement justifiée selon certains supporters marseillais présents lors de la rencontre.

« Je déteste les Lyonnais du plus profond de moi-même mais ils ont eu raison de ne pas jouer ce soir »

« Je ne vois pas comment on peut sanctionner l’OM »#OM #TeamOM pic.twitter.com/WAGrrnYjAm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2023

« Je déteste les Lyonnais du plus profond de moi-même mais ils ont eu raison de ne pas jouer ce soir. L’OM aurait fait pareil. Je suis dépité. Jeudi je souligne la belle image que l’on a vu tout le long face à Athènes, et ce soir on renvoie la pire image possible, a déploré le fan olympien. Je ne vois pas comment on peut sanctionner le club sur quelque chose qui s’est passé en dehors du stade. Cela veut dire qu’à chaque fois que l’on joue à l’extérieur, on se déguise en Lyonnais et Parisien et on fait pareil. Le match ne peut pas être à huit clos. Qui dit que ce sont des supporters de l’OM qui ont commis ces incidents. Pour moi, ceux qui ont fait ça ne sont pas des vrais supporters mais juste des casseurs », a-t-il ajouté.