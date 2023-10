OM: « Si mes enfants me demandaient de jouer au football, je serais très inquiet face à de telles violences »

À la suite du caillassage du bus lyonnais et de la blessure de Fabio Grosso au visage, la rencontre qui opposait l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais ce dimanche a été annulée. Une situation inacceptable pour Jean-Charles de Bono qui a condamné fermement ces agissements lors de l’émission Débat Foot Marseille.

Après l »annulation du match entre l’OM et l’OL à la suite du caillassage du bus lyonnais qui a blessé Fabio Grosso au visage ainsi que son adjoint à l’oeil, le consultant au Football Club de Marseille Jean-Charles de Bono a regretté de tels agissements. L’ancien joueur olympien a qualifié les faits « d’inadmissibles » dans le Débat Foot Marseille.

« On fait évidemment la une de tous les journaux. Ce sont des actes inacceptables, c’est désolant pour le football »

⚪️🔵#OMOL : « Si mes enfants me demandaient de jouer au football, j’aurais été très inquiets aujourd’hui » #OM pic.twitter.com/2YS7DpmUNk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2023

« L’image peut avoir un impact sur les familles qui veulent mettre leurs enfants sur un terrain de football. Tout peut arriver, il y a déjà eu des incidents dans notre région ou ailleurs. Mais là les images sont vues par l’Europe, le monde entier. On fait évidemment la une de tous les médias et journaux, a-t-il déploré. Ce sont des actes inacceptables. J’ai deux filles. Si jamais elle me demandaient de jouer au football, je serais très inquiet. La violence que l’on peut voir au haut niveau, avec une sécurité extrême, ce qui n’était pas le cas hier, est inacceptable. Je ne l’espère pas mais ces images peuvent donner une ouverture à des gens qui se disent pourquoi eux le font et nous non. C’est désolant. Cela abîme ce sport », a ajouté de Bono.