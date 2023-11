OM : Coup dur pour Gattuso ! Nouveau forfait après Rongier…

Gros coup dur pour Gennaro Gattuso ! Après le forfait de Valentin Rongier, un nouveau joueur est indisponible pour le déplacement à Athènes !

Ce jeudi l’OM se déplace à Athènes pour y affronter l’AEK. A quelques heures du coup d’envoi, La Provence et L’Equipe nous informent que Pierre Emerick Aubameyang est forfait après une blessure à l’ischio-jambier. Il était absent de l’entraînement ce mercredi matin et ne fera donc pas le déplacement avec le groupe. Après la grosse blessure de Valentin Rongier, c’est un très gros coup dur pour Gennaro Gattuso !

Pierre-Emerick Aubameyang souffre de douleurs aux ischio-jambiers.

L’international gabonais est forfait pour le déplacement en Grèce.

(@laprovence/@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/udgTzoVaB9 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 8, 2023

Le collectif de l’OM n’est pas bien huilé aujourd’hui pour qu’Aubameyang puisse s’exprimer

🫡 Gennaro Gattuso : « Les supporters ont toujours raison. » ⚪️🔵 Le coach de l’@OM_Officiel est revenu sur les sifflets contre Aubameyang. pic.twitter.com/CdhfVlPksN — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023



Au terme d’une rencontre peu emballante, l’OM a concédé le match nul (0-0) face à Lille ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Dans l’After Foot, Stéphane Guy a avoué ne prendre aucun plaisir devant les matchs des Olympiens, en pointant du doigt Pierre-Emerick Aubameyang.

« Le public est dans le vrai lorsqu’il siffle Lopez et Aubameyang. L’attaquant gabonais est sous-performant »

🗣🎙 »il n y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe et le public ne s’y trompe pas. Il y a un vrai souci Aubameyang, c’est affligeant ». 🔵⚪ L’avis de Stéphane Guy sur les performances d’Aubameyang et les sifflets du Vélodrome, légitimes selon lui. pic.twitter.com/a8iWZtsKBb — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2023

« Il n’y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe, a déploré le consultant. Le public ne s’y trompe pas. Les supporters de l’OM, parfois à juste titre, provoquent beaucoup de débats en ce moment mais ils ont cette capacité à vivre le football avec pertinence et bien juger ce qu’ils voient. Lorsque le public siffle Pau Lopez et Pierre-Emerick Aubameyang, il est dans le vrai. Il y a un soucis Aubameyang. Au-delà de l’impact statistique, le nombre d’actions offensives avortées par son absence d’appel, de mouvement, ses fautes techniques, c’est affligeant. Il faut toujours mettre en rapport le salaire et la performance. On ne peut pas dire que ce joueur a besoin de s’adapter, il connaît la Ligue 1 par cœur. Il a un énorme vécu. Le problème n’est pas là. Il est tout simplement sous-performant, a ajouté Stéphane Guy.