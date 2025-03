OM : De Zerbi convoité, clash Rothen-Larqué et un gros regret mercato ! Les 3 infos du jour

L’Olympique de Marseille continue d’alimenter l’actualité, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Entre les ambitions et incertitudes autour de Roberto De Zerbi, les polémiques qui touchent indirectement le club, et les regrets sur un transfert manqué, la journée a été riche en informations. Voici les trois faits marquants à retenir ce mercredi pour tous les supporters marseillais.

1. Roberto De Zerbi, fidèle à l’OM malgré les convoitises italiennes

Arrivé à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi commence déjà à attiser les convoitises en Italie. La Juventus et l’AC Milan suivent de près son évolution. Pourtant, le coach italien reste concentré sur son aventure marseillaise. Selon Daniele Longo, journaliste pour Calciomercato :

« Pour l’instant, De Zerbi ne ressent pas le besoin de retourner en Italie mais seulement de grandir et de pouvoir jouer au football à sa manière. »

Cependant, De Zerbi garde la porte entrouverte pour un futur retour, notamment à la Juventus, à laquelle il « ne dirait guère non », et surtout à l’AC Milan, qu’il qualifie de « club de cœur et un défi qu’il accepterait volontiers ». Pour l’instant, il est pleinement engagé avec l’OM, où il cherche à imposer son style offensif et ambitieux.

2. Tensions entre Rothen et Larqué autour des banderoles contre Rabiot

Hier soir, dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, un échange houleux a opposé Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué à propos des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot et sa famille lors du PSG-OM. Rothen, ancien joueur du PSG, a pris la défense du club parisien et de son président Nasser Al-Khelaïfi :

« C’est trop facile de s’en prendre au président du meilleur club de France qui fait rayonner la France en Europe. (…) C’est gratuit de la part de Madame Rabiot de dire que tout le monde a peur de Nasser. Elle a raison d’avoir été choquée. Ce n’est pas bien mais cela fait partie du football. »

Une déclaration qui a profondément choqué Jean-Michel Larqué, qui l’a interrompu vivement :

« Ce n’est pas humain de faire des banderoles sur un papa décédé. Mets-toi à la place d’Adrien Rabiot, son papa est parti, et tu lui fais une banderole pour l’insulter alors qu’il est dans la tombe. ? »

3. Houssem Aouar, un transfert manqué pour l’OM et une réussite en Arabie saoudite

L’été dernier, l’OM a tenté d’attirer Houssem Aouar, alors en difficulté à l’AS Rome. Un membre de son entourage a révélé à L’Équipe :

« On a appris que l’OM était intéressé par Houssem et qu’il avait contacté la Roma, mais le transfert vers Al-Ittihad était déjà bien avancé. »

En effet, Aouar a préféré rejoindre l’Arabie saoudite, poussé notamment par Karim Benzema, qui l’a convaincu de s’inscrire dans ce projet ambitieux. Sous les ordres de Laurent Blanc, qu’il connaît bien depuis leur passage commun à l’OL, il retrouve la confiance :

« Houssem Aouar, je le connais bien, je l’ai coaché à Lyon. Pour moi, il est fait pour jouer en 10. Il est très utile offensivement et a la capacité de marquer. C’est un joueur exceptionnel. »

Avec 10 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres, il brille au sein du trio offensif qu’il forme avec Benzema et Moussa Diaby. L’OM peut nourrir des regrets d’avoir manqué cette opportunité.

