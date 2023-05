Mercato OM : Di Meco a un avis bien tranché sur l’avenir de Tudor

Sur RMC ce lundi, Eric Di Meco est allé à contre courant de ce que pensent certains. L’ancien joueur ne veut pas voir Igor Tudor quitter l’OM à l’issue de la saison.

Ces derniers jours, beaucoup de supporters ont affirmé vouloir se séparer d’Igor Tudor. Pourtant sur RMC ce lundi Eric Di Meco n’a pas souhaité rentrer dans ce débat. L’ancien défenseur de l’OM a explicité son envie de voir le Croate s’inscrire dans une deuxième saison à Marseille

« Je n’oublie pas que Tudor est arrivé sans expérience du haut niveau, que deux joueurs ont voulu le faire partir, rappelle Eric Di Meco. Que la coupe du monde est arrivée en plein milieu de la saison, il a perdu Harit assez rapidement et Ounahi. J’aurais aimé le voir continuer une deuxième saison à l’OM et qu’il s’occupe de la préparation. »

Riolo propose un nouveau coach à Longoria pour remplacer Tudor !

Pour le remplacer, Daniel Riolo a proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

🎙 @DanielRiolo : « Je pense que Fonseca serait un super entraîneur pour l’OM. » pic.twitter.com/4CT6D87gYX — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »