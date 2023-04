OM : « Dimitri Payet a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement … »

Saison difficile pour Dimitri Payet, le réunionnais se contente de quelques minutes de jeu sans être décisif. Alors qu’on parlait, il y a encore quelques mois, de Payet-dépendance à l’OM, aujourd’hui on a du mal à le voir continuer l’aventure. Mais son bon état d’esprit et sa motivation restent à souligner.

Eblouissant sous les ordres de Jorge Sampaoli, depuis l’arrivée d’Igor Tudor ce n’est plus la même aventure pour Dimitri Payet. Descendu dans la hiérarchie, le joueur de 35 ans doit se contenter de quelques minutes de jeu en fin de matches. Le milieu offensif reste motivé pour prouver à son entraîneur qu’il peut, lui aussi, jouer et enchaîner les rencontres. L’ancien capitaine Marseillais n’a été titularisé que dix fois cette saison, sur 30 possibles.

Il faut noter cet état d’esprit

« Des joueurs comme Dimitri techniquement c’est au-dessus de la norme, assure Jean-Charles de Bono sur Football Club de Marseille. Il n’y a pas de longue course à faire dans ce genre de rencontres. Ils sont bas, si ton bloc tu le joues un peu plus haut, Dimitri il a des courses de 20m à faire, il sait faire ça même s’il manque de rythme. Il a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement il n’a pas pu jouer mais il faut noter cet état d’esprit, de dire ‘je veux jouer avec la réserve, pour gagner du temps de jeu, pour être dans le rythme si on fait appel à moi pour que je sois responsable de ce que je vais performer sur la rencontre’. »

Pas beaucoup de joueurs l’auraient fait

Jean-Charles de Bono poursuit : « Il n’a pas joué, mais je trouve ça remarquable et il faut le souligner. C’est vrai qu’on a toujours cette image de Dimitri sur le banc, qui s’échauffe et qui rentre très peu. Quand il rentre on dit ‘il est pauvre physiquement’, mais quand il demande à jouer et que malheureusement il n’a pas pu, ça prouve l’état d’esprit et je trouve ça remarquable. Un joueur comme lui, à 35 ans, demander à aller jouer un match de réserve contre Corte en Nationale 3, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui l’auraient fait. »

